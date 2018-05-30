Дураки и терпилы: Шендерович предрек россиянам кровавый исход

Российский писатель и публицист Виктор Шендерович в связи с убийством журналиста Аркадия Бабченко сделал пять жестких констатаций по процессам в российском руководстве и обществе, а также прогноз кровавого исхода нынешней политики Кремля.

Свои размышления по этому поводу он изложил на странице в Facebook.

"Первая мысль, пришедшая в голову после шока: а ведь ничего нового... После февраля 2015 года уже неприлично сомневаться в том, что элита РФ состоит из убийц и тех, кто покрывает убийства. Это стало более или менее ясно давно, после смерти Юрия Щекочихина, но убийство Немцова и последующий не-допрос Геремеева и Делимханова поставили точку в этом вопросе (для тех, у кого еще оставались вопросы)", - написал он.

По его словам, никакое убийство российского оппозиционера - тем более личного врага Путина - не будет расследовано в России до демонтажа режима.

"Нынешние "следственные органы" РФ, ее "прокуратура" и "суды" - типовая бандитская "крыша", только с неограниченными возможностями. С тем же успехом можно было ждать от берлинской полиции 1930-х расследований в отношении Гитлера и его элиты. Убивать снаружи путинские силовики тоже научились очень хорошо: список ликвидированных за границей врагов Путина (со списком загадочных смертей впридачу) начинается с Яндарбиева и не заканчивается Литвиненко... Убивали и в Лондоне, - что ж говорить о Киеве! Там они вообще как у себя дома", - считает писатель.

Также Шендерович отметил, что любого инакомыслящего можно убить в любой момент совершенно безнаказанно.

"Для этого совершенно не обязательно, чтобы приказ об убийстве отдавал лично Путин: достаточно личной или корпоративной мотивации любого из многочисленных вооруженных негодяев в высочайшем окружении - и многократно подтвержденной уверенности в безнаказанности такого преступления. Путин вырастил и легитимизировал преступную среду во власти, и теперь эти метастазы могут развиваться вполне самостоятельно", - убежден сатирик.

В третьей констатации он развеял кремлевские и останкинские утверждения о том, что гибель оппозиционера выгодна врагам Путина

"Мы слышим это со дня убийства Анны Политковской. С тех пор убийства и "странные" смерти политических противников режима вошли в обычай и стали бытом, и всякий раз, ухмыляясь, нам скармливают все ту же протухшую конспирологическую пошлость. Да, человек с кровью своих врагов на руках, теоретически, может быть и жертвой ряда целенаправленных провокаций, - но скорее всего, это просто убийца, не правда ли? "Бритва Оккамы", знаете ли...

(Контрольный замер: за время правления Путина не было убито ни одного политического противника президентов, премьеров и канцлеров США, Канады, Франции, Англии, Германии, Японии, Австралии... С чего бы это? Нет желающих дискредитировать Трампа и Меркель? Или причина в том, что власть в этих странах не узурпирована, а прокуратура не в доле с администрацией?)" - добавил писатель.

По его словам, все подобные кремлевскому режимы очень дорого и кроваво обходились народам, которые позволяли с собой это делать, и Россия исключением не будет.

"Никакого "особого пути" в истории не было и нет (это вас обманули). Есть модели развития с ясными и давно исследованными характеристиками. Поэтому - куда Узбекистан с Угандой, туда и мы, след в след, уж поверьте. И поделом нам, дуракам и терпилам. В день убийства блестящего и честного журналиста Аркадия Бабченко даже не хочется просить другого исхода. Да, и забыл сказать: будьте вы прокляты", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вечером 29 мая в квартире на Никольско-Слободской неизвестный застрелил журналиста Аркадия Бабченко.

Выяснилось, что полиция Киева искала видео с камер наблюдения вдоме, где жил Аркадий Бабченко, накануне его убийства, вечером 29 мая.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве.

Ранее в МВД одной из первой версий убийства журналиста озвучили действия российских спецслужб.