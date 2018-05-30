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Дураки и терпилы: Шендерович предрек россиянам кровавый исход

2.2тЧитать новость на украинском

Российский писатель и публицист Виктор Шендерович в связи с убийством журналиста Аркадия Бабченко сделал пять жестких констатаций по процессам в российском руководстве и обществе, а также прогноз кровавого исхода нынешней политики Кремля.

Свои размышления по этому поводу он изложил на странице в Facebook.

"Первая мысль, пришедшая в голову после шока: а ведь ничего нового... После февраля 2015 года уже неприлично сомневаться в том, что элита РФ состоит из убийц и тех, кто покрывает убийства. Это стало более или менее ясно давно, после смерти Юрия Щекочихина, но убийство Немцова и последующий не-допрос Геремеева и Делимханова поставили точку в этом вопросе (для тех, у кого еще оставались вопросы)", - написал он.

По его словам, никакое убийство российского оппозиционера - тем более личного врага Путина - не будет расследовано в России до демонтажа режима.

"Нынешние "следственные органы" РФ, ее "прокуратура" и "суды" - типовая бандитская "крыша", только с неограниченными возможностями. С тем же успехом можно было ждать от берлинской полиции 1930-х расследований в отношении Гитлера и его элиты. Убивать снаружи путинские силовики тоже научились очень хорошо: список ликвидированных за границей врагов Путина (со списком загадочных смертей впридачу) начинается с Яндарбиева и не заканчивается Литвиненко... Убивали и в Лондоне, - что ж говорить о Киеве! Там они вообще как у себя дома", - считает писатель.

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Также Шендерович отметил, что любого инакомыслящего можно убить в любой момент совершенно безнаказанно.

"Для этого совершенно не обязательно, чтобы приказ об убийстве отдавал лично Путин: достаточно личной или корпоративной мотивации любого из многочисленных вооруженных негодяев в высочайшем окружении - и многократно подтвержденной уверенности в безнаказанности такого преступления. Путин вырастил и легитимизировал преступную среду во власти, и теперь эти метастазы могут развиваться вполне самостоятельно", - убежден сатирик.

В третьей констатации он развеял кремлевские и останкинские утверждения о том, что гибель оппозиционера выгодна врагам Путина

"Мы слышим это со дня убийства Анны Политковской. С тех пор убийства и "странные" смерти политических противников режима вошли в обычай и стали бытом, и всякий раз, ухмыляясь, нам скармливают все ту же протухшую конспирологическую пошлость. Да, человек с кровью своих врагов на руках, теоретически, может быть и жертвой ряда целенаправленных провокаций, - но скорее всего, это просто убийца, не правда ли? "Бритва Оккамы", знаете ли...

(Контрольный замер: за время правления Путина не было убито ни одного политического противника президентов, премьеров и канцлеров США, Канады, Франции, Англии, Германии, Японии, Австралии... С чего бы это? Нет желающих дискредитировать Трампа и Меркель? Или причина в том, что власть в этих странах не узурпирована, а прокуратура не в доле с администрацией?)" - добавил писатель.

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По его словам, все подобные кремлевскому режимы очень дорого и кроваво обходились народам, которые позволяли с собой это делать, и Россия исключением не будет.

"Никакого "особого пути" в истории не было и нет (это вас обманули). Есть модели развития с ясными и давно исследованными характеристиками. Поэтому - куда Узбекистан с Угандой, туда и мы, след в след, уж поверьте. И поделом нам, дуракам и терпилам. В день убийства блестящего и честного журналиста Аркадия Бабченко даже не хочется просить другого исхода. Да, и забыл сказать: будьте вы прокляты", - заключил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве вечером 29 мая в квартире на Никольско-Слободской неизвестный застрелил журналиста Аркадия Бабченко.

Выяснилось, что полиция Киева искала видео с камер наблюдения вдоме, где жил Аркадий Бабченко, накануне его убийства, вечером 29 мая.

Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело об убийстве российского гражданина Аркадия Бабченко в Киеве.

Ранее в МВД одной из первой версий убийства журналиста озвучили действия российских спецслужб.

Читайте все новости по теме "Убийство Аркадия Бабченко" на Обозревателе.

Тема
Убийство Аркадия Бабченко
Персоны
Аркадий БабченкоВиктор ШендеровичВладимир Путин
Место
Россия
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