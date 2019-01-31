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"И флаг похож": в России разглядели Киев в Венесуэле, украинцы смеются

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В России провели параллель между событиями в Венесуэле и Украине. По мнению пропагандистов Кремля, революции двух государств имеют одного заказчика – США.

Об этом российский канал "ТВ Центр" снял целый сюжет, в котором утверждается, что для успешной революции достаточно лишь убедить Америку и заручиться ее поддержкой.

"В Украине было немного сложнее и дольше, но схема та же. Правда, доступна она далеко не каждому. Похоже, только тем борцам с режимами, которые способны убедить Вашингтон в своей верности", - сказано в пропагандистском материале.

Венесуэла

Венесуэла

Global Look Press

Новости
Венесуэла стала новым тестом для Кремля и Вашингтона

По мнению россиян, именно так нынче делается политика:

"Устроил митинг, сказал: "Я - глава государства". И "самые прогрессивные страны" тут же называют это демократическим обрядом и шлют официальные поздравления".

В сети уже высмеяли бредовые заявления Москвы.

"Тернопольский след и житомирских пожирателей американских печенек нашли", "Следы прошлого топчутся по скудоумному, невежественному сознанию настоящего", "Не прошло и полгода!" "Тот что с краю – мой сосед, это он, зараза, наследил", "И флаг почти жовто-блакитний", - иронизируют пользователи.

"И флаг похож": в России разглядели Киев в Венесуэле, украинцы смеются

"И флаг похож": в России разглядели Киев в Венесуэле, украинцы смеются

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро.

Николас Мадуро, против которого восстали граждане страны и лидеры оппозиции, обвинил страны Европейского Союза в потакании американскому главе Дональду Трампу.

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Персоны
Николас МадуроХуан Гуайдо
Место
Венесуэла
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Бешенство Ватки
Бешенство Ватки
А что не так? У нас теперь есть Венесуельская автономная республика. Хули не ясно?
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
А что не так?
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Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
а визитки Яроша найдут у мадурки под подушкой?
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