"И флаг похож": в России разглядели Киев в Венесуэле, украинцы смеются

В России провели параллель между событиями в Венесуэле и Украине. По мнению пропагандистов Кремля, революции двух государств имеют одного заказчика – США.

Об этом российский канал "ТВ Центр" снял целый сюжет, в котором утверждается, что для успешной революции достаточно лишь убедить Америку и заручиться ее поддержкой.

"В Украине было немного сложнее и дольше, но схема та же. Правда, доступна она далеко не каждому. Похоже, только тем борцам с режимами, которые способны убедить Вашингтон в своей верности", - сказано в пропагандистском материале.

Венесуэла Global Look Press

Новости Венесуэла стала новым тестом для Кремля и Вашингтона

По мнению россиян, именно так нынче делается политика:

"Устроил митинг, сказал: "Я - глава государства". И "самые прогрессивные страны" тут же называют это демократическим обрядом и шлют официальные поздравления".

В сети уже высмеяли бредовые заявления Москвы.

"Тернопольский след и житомирских пожирателей американских печенек нашли", "Следы прошлого топчутся по скудоумному, невежественному сознанию настоящего", "Не прошло и полгода!" "Тот что с краю – мой сосед, это он, зараза, наследил", "И флаг почти жовто-блакитний", - иронизируют пользователи.

Как сообщал OBOZREVATEL, глава парламента Венесуэлы и лидер оппозиции Хуан Гуайдо объявил себя новым президентом вместо Николаса Мадуро.

Николас Мадуро, против которого восстали граждане страны и лидеры оппозиции, обвинил страны Европейского Союза в потакании американскому главе Дональду Трампу.

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