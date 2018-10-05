''И это дешево?!'' Человека Путина загнобили за мажорный отдых в Крыму

Бывший депутат нелегитимной Государственной думы Сергей Марков, которого называют человеком президента России Владимира Путина, разозлил россиян постом об отдыхе в Крыму.

Марков рассказал о дешевых устрицах, которые в Крыму стоят меньше, чем в Европе и пригласил соотечественников попробовать их лично. При этом человек Путина не учел, что подобный отдых по карману далеко не каждому россиянину.

"Крым. Черноморские устрицы здесь очень хороши. И как видите дешевле, чем в Европе. Приглашаю попробовать самим, чтобы иметь свое мнение о Крыме. С нашими коллегами из Германии, Франции и Чехии мы попробовали и все согласны, что крымские очень свежие. Они еще супер российские и типа купажные, потому что мальки приезжают с Дальнего Востока. Россия восстанавливает индустрию крымских устриц", - написал Марков и тут же нарвался на злобные комментарии.

"Одна устрица за 160 руб? Это дёшево? Может для вас, для депутатов. Но я зашёл с женой, дочкой в столовую на набережной Ялты и покушали всего за 2500 рублей! Нормально ведь? А зарплата у меня-17 т.р., а у жены 7 т.р. Вот сколько смогли бы мы скушать за 10 дней в Ялте? Но если трехразовое питание (три раза в неделю) - тогда смогли бы!" - заявили в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Марков бредил о “бандеровской оккупации” Украины.