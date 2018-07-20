"И это был ниф*га не Путин": Бабченко признался, что его хотели изнасиловать

Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, что во время службы в Моздоке (Северная Осетия) его регулярно избивали сослуживцы и даже хотели изнасиловать.

Так он прокомментировал в своем Facebook возмущения общественности на информацию о пытках в тюрьме.

"Я служил в Моздоке в девяностых. Если ты за день десять раз не получил пи**юлей - день прошел зазря. Мной выбили окно в туалете - слава богу, я упал внутрь, а не на улицу. Мне хотели прострелить руку шомполом, заряженным в АК с холостым патроном. Шомпол вошел в стену сантиметров на пятнадцать. Меня избивали так, что я валялся в собственной кровавой юшке на полу, а Саид стряхивал на меня пепел и предлагал изнасиловать. А я зажал в руке полуметровый осколок стекла и решил, что буду отбиваться им", - написал он, отметив, что ему также выбивали зубы.

По словам журналиста, он "уходил из казармы и сутками жил в степи под кустом, в госпитале..., у летчиков под шелковицей".

"И это был ни фига не Путин. Ни фига никакие не инопланетяне, захватившие власть в этой стране. Обычные русские пацаны. Мальчишки, в общем-то, девятнадцати-двадцати лет.

Как и эти пацаны, обычные русские молодые мужики лет двадцати пяти, которые пытают... Это и есть ваша страна. Это и есть - Россия. И она ни кем не захвачена. Она вот такая вот. Где все пи**ят всех", - пояснил Бабченко.

Журналист добавил, что те, кто издеваются над людьми в тюрьмах, потом "идут домой, обнимают детей, обнимают жену, и выкладывают с сыном фотографии в "Одноклассники". Хорошие любящие отцы с сыновьями на прогулке".

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