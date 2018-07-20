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"И это был ниф*га не Путин": Бабченко признался, что его хотели изнасиловать

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Российский журналист Аркадий Бабченко рассказал, что во время службы в Моздоке (Северная Осетия) его регулярно избивали сослуживцы и даже хотели изнасиловать.

Так он прокомментировал в своем Facebook возмущения общественности на информацию о пытках в тюрьме.

"Я служил в Моздоке в девяностых. Если ты за день десять раз не получил пи**юлей - день прошел зазря. Мной выбили окно в туалете - слава богу, я упал внутрь, а не на улицу. Мне хотели прострелить руку шомполом, заряженным в АК с холостым патроном. Шомпол вошел в стену сантиметров на пятнадцать. Меня избивали так, что я валялся в собственной кровавой юшке на полу, а Саид стряхивал на меня пепел и предлагал изнасиловать. А я зажал в руке полуметровый осколок стекла и решил, что буду отбиваться им", - написал он, отметив, что ему также выбивали зубы.

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По словам журналиста, он "уходил из казармы и сутками жил в степи под кустом, в госпитале..., у летчиков под шелковицей".

"И это был ни фига не Путин. Ни фига никакие не инопланетяне, захватившие власть в этой стране. Обычные русские пацаны. Мальчишки, в общем-то, девятнадцати-двадцати лет.

Как и эти пацаны, обычные русские молодые мужики лет двадцати пяти, которые пытают... Это и есть ваша страна. Это и есть - Россия. И она ни кем не захвачена. Она вот такая вот. Где все пи**ят всех", - пояснил Бабченко.

Журналист добавил, что те, кто издеваются над людьми в тюрьмах, потом "идут домой, обнимают детей, обнимают жену, и выкладывают с сыном фотографии в "Одноклассники". Хорошие любящие отцы с сыновьями на прогулке".

Как сообщал OBOZREVATEL, в СМИ опубликовали видео жестоких пыток заключенного Евгения Макарова в одной из колоний в Ярославской области России.

Персона
Аркадий Бабченко
Место
Россия
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Данилов Андрей
Данилов Андрей
Старый дедушка рассказывает внукам о войне: - Поймали нас как-то немцы, меня и еще двух бойцов, и говорят: - Либо в жопу выебем и отпустим, либо расстреляем - Ну первый говорит: - Ебите! - Выебали, отпустили, второго тоже, - Дедушка, - спрашивают внуки, - а ты как же? - А меня внучата, РАССТРЕЛЯЛИ...
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andrei
andrei
Боять! Хохлы, вам не стыдно лепить из этой пидорской девочки хероя усраины??? Ничтожество полное. Мне кажется, мочить его будут только за огромные деньги. Ни один киллер не станет пачкаться о такое говно!
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andrei
andrei
Тварь гомосячная... Ну это по его роже видно.
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