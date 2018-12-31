Хорошо бы под Новый Год обрядить Лаврова Дедом Морозом. Наклеить ему бороду, чтобы смотрел из-под нее своим осуждающим взглядом. За плечами мешок с подарками для "многополярного мира".
Ну, а Захарову, конечно, одеть Снегуркой, с папиросой в зубах и накладной косой, чтобы, в слегка возбужденном виде, раздавала лавровские подарки.
Для BBC она уже приготовила презент. Вскроем обертку. Что там?
BBC вежливо пожаловалась в МИД на то, что данные сотрудников российской редакции, часть которых имеется только у МИД России, опубликованы в интернете на ватно-развлекательных ресурсах.
BBC пишет у себя на сайте;
"Опубликованный список журналистов полностью соответствует тому списку людей, которые в 2018 году имели официальную аккредитацию для работы в России. Список аккредитованных для работы в России сотрудников редакции нигде не публикуется: в открытом доступе есть только список глав иностранных корпунктов".
В ответ начался истеричный предновогодний трэш Снегурки, с периодическим сплевыванием на пол – под ноги Британии.
Для начала Захарова прикинулась поленом, что официально МИД никакой жалобы не получал – врете, подлые бриты, все "дирижируется из Лондона". Но это, конечно, неубедительно.
Поэтому параллельно понеслись версии в стиле той, что MH-17 сбил украинский летчик. Самая готичная такая – британские хакеры вскрыли сайт посольства России в Британии, выкрали оттуда инфу о сотрудниках BBC, и опубликовали разом на трех ватных ресурсах.
Конечно, говорилось, что все и так есть "в соцсетях", "обвинения безосновательны", "восприняли как неудачную шутку в связи с их очевидной абсурдностью" и т.п. В обычном путинском стиле – ничего не делали, ничего не знаем, все – клевета на Россию.
Суть же дела по нашему мнению, такова – МИД России, скорее всего, поучаствовал в том, чтобы вылить инфу о журналистах BBC в ведра интернет-ваты.
Доказательства здесь бесспорны – аккредитации есть только у МИД. Поняв, что опять топорно сработали, прокололись, пришли в ярость и начали перед Новым Годом "лепить чернуху" одной рукой, другой мешая салат "оливье" и подглядывая одним глазом в телевизор.
Поскольку нет задачи, хотя бы в чем-то убедить BBC. Хвост прищемили МИДу крепко. Остается только облаивать "Лондон", чтобы начальство оценило новогоднюю поступь российской дипломатии.
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