Хорошо бы под Новый Год обрядить Лаврова Дедом Морозом. Наклеить ему бороду, чтобы смотрел из-под нее своим осуждающим взглядом. За плечами мешок с подарками для "многополярного мира".

Ну, а Захарову, конечно, одеть Снегуркой, с папиросой в зубах и накладной косой, чтобы, в слегка возбужденном виде, раздавала лавровские подарки.

Для BBC она уже приготовила презент. Вскроем обертку. Что там?

BBC вежливо пожаловалась в МИД на то, что данные сотрудников российской редакции, часть которых имеется только у МИД России, опубликованы в интернете на ватно-развлекательных ресурсах.

BBC пишет у себя на сайте;

"Опубликованный список журналистов полностью соответствует тому списку людей, которые в 2018 году имели официальную аккредитацию для работы в России. Список аккредитованных для работы в России сотрудников редакции нигде не публикуется: в открытом доступе есть только список глав иностранных корпунктов".

В ответ начался истеричный предновогодний трэш Снегурки, с периодическим сплевыванием на пол – под ноги Британии.

Для начала Захарова прикинулась поленом, что официально МИД никакой жалобы не получал – врете, подлые бриты, все "дирижируется из Лондона". Но это, конечно, неубедительно.

Поэтому параллельно понеслись версии в стиле той, что MH-17 сбил украинский летчик. Самая готичная такая – британские хакеры вскрыли сайт посольства России в Британии, выкрали оттуда инфу о сотрудниках BBC, и опубликовали разом на трех ватных ресурсах.

Конечно, говорилось, что все и так есть "в соцсетях", "обвинения безосновательны", "восприняли как неудачную шутку в связи с их очевидной абсурдностью" и т.п. В обычном путинском стиле – ничего не делали, ничего не знаем, все – клевета на Россию.

Новости В 2019 году в России начнется революция

Суть же дела по нашему мнению, такова – МИД России, скорее всего, поучаствовал в том, чтобы вылить инфу о журналистах BBC в ведра интернет-ваты.

Доказательства здесь бесспорны – аккредитации есть только у МИД. Поняв, что опять топорно сработали, прокололись, пришли в ярость и начали перед Новым Годом "лепить чернуху" одной рукой, другой мешая салат "оливье" и подглядывая одним глазом в телевизор.

Поскольку нет задачи, хотя бы в чем-то убедить BBC. Хвост прищемили МИДу крепко. Остается только облаивать "Лондон", чтобы начальство оценило новогоднюю поступь российской дипломатии.