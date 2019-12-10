"Хватит кивать головой!" Зеленский сорвался на Лаврова во время переговоров в Париже

Президент Украины Владимир Зеленский сорвался на министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время переговоров в "нормандском формате" в Париже.

Об этом рассказал в комментарии Дмитрию Гордону глава МВД Украины Арсен Аваков. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Он в конце концов сорвался и говорит: "И, господин Лавров, прекратите кивать головой! Не надо кивать головой! Да, я знаю вашу фамилию!" – рассказал министр.

Сергей Лавров ТАСС

По словам Авакова, Зеленский вел себя на переговорах с Путиным очень достойно, так как серьезно подготовился к поездке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский завил, что переговоры с главой России Владимиром Путиным были осложнены тем, что у них слишком отличаются темпераменты.

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