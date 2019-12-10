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10 декабря • обновлено в 12:09
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"Хватит кивать головой!" Зеленский сорвался на Лаврова во время переговоров в Париже

9.3т
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Президент Украины Владимир Зеленский сорвался на министра иностранных дел России Сергея Лаврова во время переговоров в "нормандском формате" в Париже.

Об этом рассказал в комментарии Дмитрию Гордону глава МВД Украины Арсен Аваков. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"Он в конце концов сорвался и говорит: "И, господин Лавров, прекратите кивать головой! Не надо кивать головой! Да, я знаю вашу фамилию!" – рассказал министр.

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Сергей Лавров

Сергей Лавров

ТАСС

По словам Авакова, Зеленский вел себя на переговорах с Путиным очень достойно, так как серьезно подготовился к поездке.

Как сообщал OBOZREVATEL, Зеленский завил, что переговоры с главой России Владимиром Путиным были осложнены тем, что у них слишком отличаются темпераменты.

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Автор
Виктория Жмайло Виктория Жмайло
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Домбровска Катерина
Домбровска Катерина
Тобто треба розуміти, що це було дуже круто зі сторони зеленського?! ((((( Чистий піар і більше нічого (((((((....
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Станкевичус Лілія
Станкевичус Лілія
Здохнуть наші воріженьки в китайській стодолі.
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Мир Миру
Мир Миру
:о) Дипломатичний анекдот :о) Мандель законспектувати :о)
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Мир Миру
Мир Миру
Мир Миру, Тепер зрозуміло, чому Меркель сміялася і не могла зупинитись :о)
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