Хуже "Титаника": выяснилось, сколько тысяч погубил самолет-убийца Boeing 737

Самолет Boeing 737 МАХ после последних трагических событий называют самым опасным в мире, причем он также является и самым массовым коммерческим авиалайнером.

Согласно официальным данным, всего по состоянию на март 2019 года с лайнерами Boeing 737 произошло в общей сложности 465 серьезных авиационных инцидентов, из которых 211 привели к разрушениям (катастрофам) самолетов, приведших к гибели 5400 человек, пишет "Свободная пресса".

Издание отмечает, что эта цифра в три раза превышает количество жертв крушения "Титаника".

Boeing 737 Avianews

Примечательно, что за 50 лет самолетов Boeing 737 произведено почти 10 тыс. штук. Более того, он — долгожитель: лайнеры изготавливаются и поставляются компанией с 1968 года. И поколение МАКС — четвертое и самое новое.

Напомним, что после крушения в Эфиопии практически во всех странах мира уже запретили полеты Boeing 737. И более 30 компаний-операторов отказались от их эксплуатации.

Как сообщал OBOZREVATEL, 10 марта самолет авиакомпании Ethiopian Airlines с 149 пассажирами и 8 членами экипажа на борту потерпел крушение в Африке. На борту находились граждане 33 стран. Среди пассажиров были 32 кенийца, 17 эфиопов и 7 граждан Британии, трое россиян. 19 пассажиров были сотрудниками ООН.

Это не первое крушение данной модели лайнера. Так, утром 29 октября индонезийский пассажирский лайнер Boeing 737 MAX 8 рухнул в море в районе западного побережья острова Ява.

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