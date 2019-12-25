Хуже Путина и Ким Чен Ына? Трампа признали "самым опасным" в мире

Президента США Дональда Трампа воспринимают в Германии как более серьезную угрозу для мира во всем мире, чем президента России Владимира Путина или северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Об этом свидетельствует опрос, который провело агенство YouGov по заказу DPA, сообщает "Европейская правда".

Трамп также считается более опасным, чем политический и религиозный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи и президент Китая Си Цзиньпин.

41% опрошенных сказали, что Трамп является самой большой угрозой для мира во всем мире среди этих пяти личностей. 17% выбрали Кима, по 8% - Путина и Хаменеи, 7% - Си Цзиньпина.

Дональд Трамп, Ким Чен Ын и Владимир Путин Коллаж

Стоит отметить, что Опрос YouGov уже показал похожую картину в прошлом году. Однако тогда сравнивались только Трамп, Ким и Путин. 48% сказали, что президент США был самой большой угрозой для мира во всем мире из этой тройки. 21% выбрал Кима, 15% - Путина.

Ранее OBOZREVATEL писал, что президент США Дональд Трамп признался, что до сих пор не приготовил подарок для своей жены Мелании Трамп на Рождество.

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