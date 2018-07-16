"Хуже некуда!" Трамп расставил точки над "і" перед встречей с Путиным

Отношения США с Россией никогда не были хуже, чем в данный момент.
Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter. "Наши отношения с Россией никогда не были хуже - все из-за многолетней глупости США и теперь сфальсифицированной охоты на ведьм!" - написал он.
Отметим, что это утверждение появилось перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июля в Хельсинки.
Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп предположил, что глава РФВладимир Путин - "безжалостный человек".
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