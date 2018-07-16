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"Хуже некуда!" Трамп расставил точки над "і" перед встречей с Путиным

3.2тЧитать новость на украинском

Отношения США с Россией никогда не были хуже, чем в данный момент.

Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter. "Наши отношения с Россией никогда не были хуже - все из-за многолетней глупости США и теперь сфальсифицированной охоты на ведьм!" - написал он.

Отметим, что это утверждение появилось перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июля в Хельсинки.

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Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп предположил, что глава РФВладимир Путин - "безжалостный человек".

Читайте все новости по теме "Встреча Путина и Трампа" на Обозревателе.

Тема
Встреча Путина и Трампа
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
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АнтибандЭровец
АнтибандЭровец
После этих слов у хохловыблядков пердаки напряглись до невозвожности))) "По ходу, ебать будут во все щели и не по детски"- встревожились хохлопидоры)))
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