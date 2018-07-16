"Хуже некуда!" Трамп расставил точки над "і" перед встречей с Путиным

Отношения США с Россией никогда не были хуже, чем в данный момент.

Такое заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в своем Twitter. "Наши отношения с Россией никогда не были хуже - все из-за многолетней глупости США и теперь сфальсифицированной охоты на ведьм!" - написал он.

Отметим, что это утверждение появилось перед встречей с президентом России Владимиром Путиным, которая пройдет 16 июля в Хельсинки.

Our relationship with Russia has NEVER been worse thanks to many years of U.S. foolishness and stupidity and now, the Rigged Witch Hunt! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 16 июля 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Трамп предположил, что глава РФВладимир Путин - "безжалостный человек".