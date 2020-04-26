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27 апреля • обновлено в 01:18
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Хуже, чем в Китае? В Индонезии нашелся секретный рынок с летучими мышами. Фото 18+

2.2т
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В Индонезии был обнаружен рынок с дикими животными, похож на тот, что был в китайском Ухане, названным "источником коронавируса".

Об этом пишет Daily Mail, приведя рассказ известного в Британии предпринимателя и издателя Евгения Лебедева.

Он показал фото из рынка в городе Томохон, который называют самым секретным в Индонезии. Помимо летучих мышей на ринке торгуют крысами, собаками, рептилиями и другими дикими животными.

"Как все мы знаем, вполне вероятно, что COVID-19 пошел от летучей мыши на рынке морепродуктов в Ухане. Сколько еще предупреждений нам нужно? Летучие мыши являются носителями всех видов вирусов и патогенов. Есть даже сообщения о том, что местные власти обнаружили еще один штамм коронавируса у летучих мышей Томохона в 2018 году", – пишет Лебедев.

Внимание, фото 18+

В Индонезии нашли рынок с дикими животными

В Индонезии нашли рынок с дикими животными

Daily Mail

В Индонезии нашли рынок с дикими животными

В Индонезии нашли рынок с дикими животными

Daily Mail

В Индонезии нашли рынок с дикими животными

В Индонезии нашли рынок с дикими животными

Daily Mail

Как писал OBOZREVATEL, ранее Китай заподозрили в том, что коронавирус хранили в лаборатории в сломанном холодильнике, откуда якобы и "сбежал" вирус.

Также многие страны Европы и США обвинили Китай в сокрытии правды и масштабов COVID-19. Однако в Поднебесной отрицают свою вину.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
Индонезия
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