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13 апреля • обновлено в 13:09
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Хуже, чем в Италии и Испании: в Европе спрогнозировали новый очаг коронавируса

1.8т
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Британия может оказаться среди европейских стран, которые наиболее тяжело пострадают от коронавируса.

Такое мнение высказал старший советник британского правительства Джереми Фаррар, входящий в Научно-консультативную группу по чрезвычайным ситуациям (SAGE), передает DailyMail. По его словам, расширение тестирования поможет британцам выиграть время, чтобы позволить службе здравоохранения справиться с кризисом, и извлечь "уроки".

Отметим, что по состоянию на 12 апреля число умерших от коронавируса в британских больницах превысило 10 тысяч – это не считая скончавшихся в результате Covid-19 в домах престарелых или у себя дома. Согласно данным за этот день, 657 человек скончались в Англии, 24 в Шотландии, 18 в Уэльсе и 11 в Северной Ирландии.

Хуже, чем в Италии и Испании: в Европе спрогнозировали новый очаг коронавируса

В настоящее время в стране ежедневные показатели соответствуют худшим показателям наиболее пострадавших стран Европы – Италии и Испании. Так, в Испании зарегистрировано 16 972 случая смерти от COVID-19, в то время как в Италии было чуть менее 19 500 человек, уступая лишь США в подтвержденных случаях смерти во всем мире.

Британские власти уже заявляли, что хотят к концу апреля наладить тестирование до 100 тыс человек ежедневно, однако критики указывают, что до намеченной цифры еще далеко.

Фаррар также отметил, что вторая и третья волны вируса, вероятнее всего, неизбежны, а создание вакцины – единственный надежный путь выхода из нынешней чрезвычайной ситуации.

По его словам, такая вакцина может быть разработана уже к осени, однако уйдет еще немало времени на то, чтобы наладить ее производство в необходимых количествах – чтобы привить миллионы людей.

"Я хотел бы верить, что мы это сделаем в течение 12 месяцев, что само по себе невероятно амбициозно", – сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, власти Китая заставили молчать известного мирового эксперта-вирусолога после того, как она раскрыла генетический состав коронавируса COVID-19.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Место
Великобритания
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