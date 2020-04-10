Хуже, чем ожидалось: в США нашли неожиданное "место концентрации" COVID-19

В штате Массачусетс (США) в сточных водах обнаружили содержание коронавируса на более высоком урвоне, чем ожидалось.

Как передает Daily Mail, это говорит о том, что количество недиагностированных пациентов намного больше, чем на самом деле.

Исследователи Biobot Analytics собрали пробы со сточных вод в конце марта, установив, что эти частицы могут указать, насколько широко распространен вирус в штате.

"Даже если эти вирусные частицы больше не активны или не способны заражать людей, они все равно могут нести генетический материал, который можно обнаружить с помощью подхода, называемого ПЦР", – отметил один из авторов исследования Эрик Алм.

Всего в Массачусетсе обнаружено более 20 тысяч инфицированных COVID-19, из которых более 500 человек скончались.

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп продлил до 30 апреля действие карантина в стране, объявленного с целью противодействия пандемии коронавируса.

Ранее Трамп заявил, что ближайшие недели станут самыми тяжелыми для страны из-за стремительно распространения коронавируса.