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11 апреля • обновлено в 02:25
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Хуже, чем ожидалось: в США нашли неожиданное "место концентрации" COVID-19

3.6т
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В штате Массачусетс (США) в сточных водах обнаружили содержание коронавируса на более высоком урвоне, чем ожидалось.

Как передает Daily Mail, это говорит о том, что количество недиагностированных пациентов намного больше, чем на самом деле.

Исследователи Biobot Analytics собрали пробы со сточных вод в конце марта, установив, что эти частицы могут указать, насколько широко распространен вирус в штате.

"Даже если эти вирусные частицы больше не активны или не способны заражать людей, они все равно могут нести генетический материал, который можно обнаружить с помощью подхода, называемого ПЦР", – отметил один из авторов исследования Эрик Алм.

Всего в Массачусетсе обнаружено более 20 тысяч инфицированных COVID-19, из которых более 500 человек скончались.

Хуже, чем ожидалось: в США нашли неожиданное "место концентрации" COVID-19
Хуже, чем ожидалось: в США нашли неожиданное "место концентрации" COVID-19

Как сообщал OBOZREVATEL, президент США Дональд Трамп продлил до 30 апреля действие карантина в стране, объявленного с целью противодействия пандемии коронавируса.

Ранее Трамп заявил, что ближайшие недели станут самыми тяжелыми для страны из-за стремительно распространения коронавируса.

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Автор
Кирилл Лютый
Тема
Коронавирус
Место
США
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