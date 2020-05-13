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14 мая • обновлено в 16:26
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"Худший кризис со времен Второй мировой": из-за COVID-19 детская смертность может возрасти до 6000 человек в сутки

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Организация объединенных наций предупредила, что в следующие полгода детская смертность может возрасти до 6000 человек в сутки. Причина этому – парализованные из-за коронавируса медицинские системы.

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Как сообщает The Guardian, Общественная школа Блумберга имени Джона Хопкинса опубликовала свой анализ, в котором рассчитала влияние COVID-19 на некоторые медицинские системы. Например, из-за глобального сбоя в сфере охраны здоровья матери и ребенка (роды, послеродовая помощь, вакцинация и так далее) уже через полгода может погибнуть 1,2 миллиона детей в возрасте до пяти лет.

Согласно заявлению детского фонда ООН ЮНИСЕФ, это может свести на нет десятилетний прогресс в борьбе с детской смертностью.

"Эта пандемия имеет далеко идущие последствия для всех нас, но это, несомненно, самый большой и острейший глобальный кризис, с которым столкнулись дети со времен Второй мировой войны", – сказал исполнительный директор Unicef UK Саша Дешмукх.

Из-за COVID-19 может возрасти детская смертность

Из-за COVID-19 может возрасти детская смертность

При наиболее оптимистичном сценарии, услуги здравоохранения сократится на 15%, а детская смертность возрастет почти на 10%, а материнская на 8,3%.

В худшем случае, медицинское обслуживание сократиться на 45%, тогда детская смертность возрастет на 44,7%, а материнская – на 38,6%.

Среди стран, в которых прогнозируется наибольшее число погибших при наихудшем сценарии, – Бангладеш, Бразилия, Эфиопия, Индия, Индонезия, Пакистан и Уганда.

Как сообщал OBOZREVATEL, генассамблея ООН приняла резолюцию об обеспечении глобального доступа к медицинскому оборудованию, лекарствам и вакцинам для борьбы против COVID-19.

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Автор
Антон Малиновский Антон Малиновский
Тема
Коронавирус
Теги
дети вирус
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