''Худшее для России'': Трамп сделал Путину угрожающий намек

Президент США Дональд Трамп заверил, что его победа на президентских выборах в 2016 году является худшим из того, что произошло с Россией.
Такое заявление прозвучало во время встречи с избирателями в Северной Каролине. Видео в Twitter опубликовал телеканал Fox News.
"Я скажу вам вот что: худшее, что случилось с Россией — это то, что я победил на выборах", — заявил Трамп.
"Но в то же время взаимодействие с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными — это хорошая, а не плохая вещь", — уточнил американский президент.
.@POTUS makes remarks at a "Make America Great Again" rally in Charlotte, North Carolina. https://t.co/0VDnJdiBMR— Fox News (@FoxNews) 26 октября 2018 г.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дональд Трамп пригласил главу РФ Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.
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