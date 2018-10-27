''Худшее для России'': Трамп сделал Путину угрожающий намек

Президент США Дональд Трамп заверил, что его победа на президентских выборах в 2016 году является худшим из того, что произошло с Россией.

Такое заявление прозвучало во время встречи с избирателями в Северной Каролине. Видео в Twitter опубликовал телеканал Fox News.

"Я скажу вам вот что: худшее, что случилось с Россией — это то, что я победил на выборах", — заявил Трамп.

"Но в то же время взаимодействие с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными — это хорошая, а не плохая вещь", — уточнил американский президент.

.@POTUS makes remarks at a "Make America Great Again" rally in Charlotte, North Carolina. https://t.co/0VDnJdiBMR — Fox News (@FoxNews) 26 октября 2018 г.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дональд Трамп пригласил главу РФ Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.