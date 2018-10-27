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''Худшее для России'': Трамп сделал Путину угрожающий намек

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Президент США Дональд Трамп заверил, что его победа на президентских выборах в 2016 году является худшим из того, что произошло с Россией.

Такое заявление прозвучало во время встречи с избирателями в Северной Каролине. Видео в Twitter опубликовал телеканал Fox News.

"Я скажу вам вот что: худшее, что случилось с Россией — это то, что я победил на выборах", — заявил Трамп.

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"Но в то же время взаимодействие с Россией, Китаем, и, честно говоря, с КНДР, Южной Кореей и Японией, а также всеми остальными — это хорошая, а не плохая вещь", — уточнил американский президент.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Дональд Трамп пригласил главу РФ Владимира Путина посетить Вашингтон в начале 2019 года.

Читайте все новости по теме "Холодная война между Западом и Россией" на OBOZREVATEL.

Темы
Холодная война между Западом и РоссиейСанкции против России
Персоны
Дональд ТрампВладимир Путин
Место
США
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Галенко Николай
Галенко Николай
Худшее, что могло случится с Америкой уже случилось, Трамп с помощью Путина, обмана избирателей и архаичной избирательной системе, как для 21 века, пролез в президенты, а теперь морочит голову американцам и союзникам Америки.
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