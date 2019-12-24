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24 декабря • обновлено в 16:24
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"Не должен был родиться": художники "поместили" Путина в презерватив. Фото

1.8т
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Дизайнеры бразильской компании Platinum FMD нарисовали очередную серию карикатур "Некоторые люди не должны были родиться", которую посвятили президенту России Владимиру Путину.

Работы они опубликовали на своей официальной странице в Facebook. На них лидер страны-агрессора изображен в кимоно для дзюдо и завязан в контрацептиве.

Путин в серии "Некоторые люди не должны были родиться"

Путин в серии "Некоторые люди не должны были родиться"

Platinum FMD

Путин в серии "Некоторые люди не должны были родиться"

Путин в серии "Некоторые люди не должны были родиться"

Platinum FMD

Путин в серии "Некоторые люди не должны были родиться"

Путин в серии "Некоторые люди не должны были родиться"

Platinum FMD

Процесс создания карикатуры с Путиным

Процесс создания карикатуры с Путиным

Platinum FMD

Путин в серии "Некоторые люди не должны были родиться"

Путин в серии "Некоторые люди не должны были родиться"

Platinum FMD

Примечательно, что ранее в качестве героев для столь жесткой иллюстративной серии художники избрали северокорейского диктатора Ким Чен Ына и президента США Дональда Трампа. Их они также показали "заключенными" внутри презервативов.

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Героем серии стал также Ким Чен Ын

Героем серии стал также Ким Чен Ын

Platinum FMD

Героем серии стал также Ким Чен Ын

Героем серии стал также Ким Чен Ын

Platinum FMD

Ранее художники посвятили подобную карикатуру и Трампу

Ранее художники посвятили подобную карикатуру и Трампу

Platinum FMD

Ранее художники посвятили подобную карикатуру и Трампу

Ранее художники посвятили подобную карикатуру и Трампу

Platinum FMD

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • известное британское издание The Week выпустило очередной номер журнала, посвятив его "Лицам 2019 года". На обложке изобразили острую карикатуру на лидеров мировой политики и общественных деятелей.

  • Большинство политиков изображены играющими в снежки на фоне Кремля, а Путин в роли Санта-Клауса скинул "подарок" и улетает на оленях. Сюрприз от "Санты", которым является ядерная ракета, на карикатуре не могут поделить Трамп и Зеленский.

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Автор
Виктория Довгань Виктория Довгань
Персоны
Владимир Путин Дональд Трамп Ким Чен Ын
Место
Бразилия
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семенов Александр
семенов Александр
Такие Йуморныйе вуйки!!! Вообще то раньше так изображали Пэтра-Свина ,которой как известно родился в международный день контрацепции, Но вислоухие схавают
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Цуканов Евгений
Цуканов Евгений
Когда Путин открывал ж.д. движение по Крымскому мосту на поезде из трех вагонов, это напоминало детскую железную дорогу.
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Pooh Vini
Pooh Vini
Внутри тоже презерватив
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