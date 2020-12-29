Хроника коронавируса в Украине и мире на 29 декабря: заражены уже боле 81 млн человек

По состоянию на вторник, 29 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 81,6 млн человек. За минувший день выявлены 487 273 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,7 млн пациентов, а выздоровели – 57,7 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 186 тыс., Великобритании – 41 тыс. и России – 27 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Заражены уже более 81 млн. worldometers

Распространение коронавируса в мире. worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заболели 1 030 374 человек. Умерли 17 849 пациентов, выздоровели – 665 729.

В мире лидерами по количеству случаев являются США (больше чем 19,5 млн), Индия (свыше 10,2 млн) и Бразилия (более 7,4 млн). Согласно данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 16-ю строчку.

В Министерстве здравоохранения объяснили, что резкое снижение показателей заболеваемости COVID-19 и охвата населения ПЦР-тестированием объясняется введением в Украине нового метода экспресс-проверки на антиген.

Главное за 29 декабря: