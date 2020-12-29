Хроника коронавируса в Украине и мире на 29 декабря: заражены уже боле 81 млн человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
2,3 т.
Коронавирус в Украине и мире

По состоянию на вторник, 29 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 81,6 млн человек. За минувший день выявлены 487 273 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,7 млн пациентов, а выздоровели – 57,7 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 186 тыс., Великобритании – 41 тыс. и России – 27 тыс.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

Заражены уже более 81 млн.
Распространение коронавируса в мире.

Что важно знать об атаке коронавируса:

Главное за 29 декабря:

  • В Италии случайно нашли еще одну мутацию коронавируса, похожую на выявленную ранее в Великобритании.

  • Максим Степанов утверждает, что в Украине достаточно коек с кислородом, около 22 тысяч – свободные.

  • Медики в Италии обнаружили штамм коронавируса COVID-19 очень похож на тот, который сейчас активно распространяется в Великобритании. При этом специалисты обнаружили, что этот "итальянский" коронавирус присутствует на Апеннинах с августа 2020 года.

  • Правительство Омана приняло решение об открытии с 29 декабря сухопутных, воздушных и морских границ. Для въезда в страну необходимо будет предъявить отрицательный тест на коронавирус, сделанный не позднее, чем за 72 часа до прибытия в страну.

Коронавирус