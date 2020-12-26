Хроника коронавируса в Украине и мире на 26 декабря: COVID-19 пересек отметку в 80 млн больных
По состоянию на субботу, 26 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 80,2 млн человек. За минувший день выявлены 472 443 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались более 1,7 млн пациентов, а выздоровели – 56,4 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 98 тыс., Великобритании – 32 тыс. и России – 29 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заболели уже 1 012 167 человек. Умер из-за болезни 17 581 гражданин, а выздоровели – 646 772.
В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 19 млн), Индия (более чем 10,1 млн) и Бразилия (свыше 7,3 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что в нашей стране есть такие люди, которые могут сами купить вакцину от коронавируса.
Главное за 26 декабря:
Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман получил свою первую дозу вакцины от COVID-19 в рамках национального плана вакцинации. Он чувствует себя хорошо, осложнений не наблюдается.
Из-за того, что новый, более заразный штамм коронавируса уже обнаружен в восьми государствах Европы, следует усилить защитные меры. Об этом заявили в ВОЗ.
Еще 77 пациентов с коронавирусом скончались за сутки в Москве, общее число умерших в столице РФ достигло 10 840. Накануне сообщалось о 74 умерших.
Турецкие власти сделали обязательным для лиц, прибывающих в страну с 28 декабря, наличие справки об отрицательном тесте на коронавирус COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.