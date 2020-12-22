Хроника коронавируса в Украине и мире на 22 декабря: заразились более 77 млн человек
По состоянию на вторник, 22 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 77,7 млн человек. За минувший день выявлены 534 219 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались более 1,7 млн пациентов, а выздоровели – 54,5 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 200 тыс., Великобритании – 33 тыс. и России – 29 тыс.
OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.
Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 970 933 человека. Умерло 16 665 пациентов, выздоровело – 586 268.
В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 18,3 млн), Индия (более чем 10 млн) и Бразилия (свыше 7,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.
В Украине разработали тест для одновременной диагностики COVID-19 и двух штаммов гриппа.
Главное за 22 декабря:
Почта Великобритании перестала отправлять письма и посылки в Европу (за исключением Ирландии) из-за нового штамма коронавируса. Отмечается, что на границе произошла транспортная проблема, сообщает пресс-служба почты.
В Турции запретили любые развлекательные программы с ведущими, музыкой и танцами в отелях на Новый год. Об этом говорится на официальном сайте МВД Турции.
Южная Корея с 23 декабря введет жесткий локдаун из-за рекордной смертности от COVID-19.
Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что коронавирус мутирует "гораздо медленнее", чем сезонный грипп. Даже несмотря на то, что новая мутация в Великобритании позволяет ему распространяться легче.
Новый штамм коронавируса, который недавно обнаружили в Британии, может быть опасным для детей, поскольку они более восприимчивы к заражению ним.
Ученые пришли к выводу, что люди с неврологическими расстройствами могут чаще умирать от коронавируса и сложнее переносить период восстановления от болезни.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ужесточить карантин решили с 8 по 24 января из-за сезонной вспышки гриппа, которая как раз припадает на конец января – начало февраля.
В мире зарегистрировано уже около 12 000 мутаций генома COVID-19, которые могут определить тест-системы Украины. Так называемый британский штамм в Украине не фиксировали.