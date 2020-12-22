Хроника коронавируса в Украине и мире на 22 декабря: заразились более 77 млн человек
По состоянию на вторник, 22 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 77,7 млн человек. За минувший день выявлены 534 219 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались более 1,7 млн пациентов, а выздоровели – 54,5 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 200 тыс., Великобритании – 33 тыс. и России – 29 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 970 933 человека. Умерло 16 665 пациентов, выздоровело – 586 268.
В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 18,3 млн), Индия (более чем 10 млн) и Бразилия (свыше 7,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.
В Украине разработали тест для одновременной диагностики COVID-19 и двух штаммов гриппа.
Ученые пришли к выводу, что люди с неврологическими расстройствами могут чаще умирать от коронавируса и сложнее переносить период восстановления от болезни.
Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ужесточить карантин решили с 8 по 24 января из-за сезонной вспышки гриппа, которая как раз припадает на конец января – начало февраля.
В мире зарегистрировано уже около 12 000 мутаций генома COVID-19, которые могут определить тест-системы Украины. Так называемый британский штамм в Украине не фиксировали.