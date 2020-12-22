Хроника коронавируса в Украине и мире на 22 декабря: заразились более 77 млн человек

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Мир
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Тест на коронавирус

По состоянию на вторник, 22 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 77,7 млн человек. За минувший день выявлены 534 219 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,7 млн пациентов, а выздоровели – 54,5 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 200 тыс., Великобритании – 33 тыс. и России – 29 тыс.

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Коронавирус в мире.
Рейтинг стран по заболеваемости.

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 970 933 человека. Умерло 16 665 пациентов, выздоровело – 586 268.

  • В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 18,3 млн), Индия (более чем 10 млн) и Бразилия (свыше 7,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.

  • В Украине разработали тест для одновременной диагностики COVID-19 и двух штаммов гриппа.

Главное за 22 декабря:

  • Ученые пришли к выводу, что люди с неврологическими расстройствами могут чаще умирать от коронавируса и сложнее переносить период восстановления от болезни.

  • Министр здравоохранения Украины Максим Степанов заявил, что ужесточить карантин решили с 8 по 24 января из-за сезонной вспышки гриппа, которая как раз припадает на конец января – начало февраля.

  • В мире зарегистрировано уже около 12 000 мутаций генома COVID-19, которые могут определить тест-системы Украины. Так называемый британский штамм в Украине не фиксировали.

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