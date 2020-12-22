Хроника коронавируса в Украине и мире на 22 декабря: заразились более 77 млн человек

По состоянию на вторник, 22 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 77,7 млн человек. За минувший день выявлены 534 219 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,7 млн пациентов, а выздоровели – 54,5 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 200 тыс., Великобритании – 33 тыс. и России – 29 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 970 933 человека. Умерло 16 665 пациентов, выздоровело – 586 268 .

В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 18,3 млн), Индия (более чем 10 млн) и Бразилия (свыше 7,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.

В Украине разработали тест для одновременной диагностики COVID-19 и двух штаммов гриппа.