Хроника коронавируса на 21 декабря: британский "мутант" продолжил распространятся по миру

По состоянию на понедельник, 21 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 77 млн человек. За минувший день выявлены 546 756 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,6 млн пациентов, а выздоровели – 54 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 183 тыс., Великобритании – 35 тыс. и России – 28 тыс.

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Коронавирус в Украине и мире. Worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 964 448 человек. Умерло 16 585 пациентов, выздоровело – 581 162 .

В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 18,1 млн), Индия (более чем 10 млн) и Бразилия (свыше 7,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.

В Британии заявили о новом типе коронавируса Sars-Cov-2, который может быть на 70% более заразным. "Мутант" B.1.1.7 способен поставить разработку вакцины против COVID-19 под угрозу.

Главное за 21 декабря: