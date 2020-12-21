Хроника коронавируса на 21 декабря: британский "мутант" продолжил распространятся по миру
По состоянию на понедельник, 21 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 77 млн человек. За минувший день выявлены 546 756 новых инфицированных.
Всего от болезни скончались более 1,6 млн пациентов, а выздоровели – 54 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 183 тыс., Великобритании – 35 тыс. и России – 28 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 964 448 человек. Умерло 16 585 пациентов, выздоровело – 581 162.
В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 18,1 млн), Индия (более чем 10 млн) и Бразилия (свыше 7,2 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.
В Британии заявили о новом типе коронавируса Sars-Cov-2, который может быть на 70% более заразным. "Мутант" B.1.1.7 способен поставить разработку вакцины против COVID-19 под угрозу.
В Риме (Италия) подтвердили первый случай заболевания новым мутировавшим коронавирусом, который обнаружили в Великобритании, сообщает AFP. Больной недавно вернулся из страны и находился на самоизоляции.
В Польше и Чехии в конце следующей недели должны начаться кампании по вакцинации от коронавируса. Украина же и в 2021 году может не получить широкий доступ к ней.
Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умер заведующий кафедры истории Гуманитарного факультета Украинского католического университета, профессор, доктор исторических наук Игорь Скочиляс, сообщается на странице вуза в Facebook. Ему было 53 года.
Количество людей, заболевших коронавирусом в мире, превысило 77 млн человек. При этом уже 54 млн пациентов выздоровели и почти 1,7 млн скончались.