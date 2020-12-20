Хроника коронавируса в Украине и мире на 20 декабря: заражены уже более 76 млн человек

По состоянию на воскресенье, 20 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 76,6 млн человек. За минувший день выявлены 612 802 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,6 млн пациентов, а выздоровели – 53,7 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 189 тыс., Бразилии – 49 тыс. и России – 28 тыс.

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Коронавирус в Украине и мире. Worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 964 448 человек. Умерло 16 585 пациентов, выздоровело – 581 162 .

В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 18 млн), Индия (более чем 9,9 млн) и Бразилия (свыше 10 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.

Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что Украина сегодня проходит пик заболеваемости коронавирусом. Однако, по ее словам, вспышка распространения инфекции может произойти и ближе к весне.

Главное за 20 декабря: