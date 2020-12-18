Хроника коронавируса в Украине и мире на 18 декабря: общее число зараженных превысило 75 млн человек

По состоянию на пятницу, 18 декабря, коронавирусом (COVID-19) в Украине и мире заразились почти 75,3 млн человек. За прошлые сутки, 17 декабря, обнаружены 721 392 новых случаев заражения.

Всего от болезни скончались почти 1,7 млн пациентов, а выздоровели – 52,9 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 230 982, Бразилии – 68 332 и Великобритании – 35 383.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 931 751 человек. Умерло 15 996 пациентов, выздоровело – 548 356.

В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 17 млн), Индия (почти 10 млн) и Бразилия (свыше 7 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.

В Украине разработали национальный план вакцинации населения от COVID-19.

Украинцы негативно оценили действия власти по борьбе с коронавирусом.

Главное за 18 декабря: