Хроника коронавируса в Украине и мире на 17 декабря: за сутки прибавилось более 700 тыс. больных COVID-19
По состоянию на четверг, 17 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразилось более 74,5 млн человек. За минувший день выявлено 714 908 новых инфицированных.
Всего от болезни скончалось более 1,6 млн пациентов, а выздоровело – 52,3 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 246 тыс., Бразилии – 68 тыс. и Турции – 29 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразилось 919 704 человека. Умерло 15 744 пациентов, выздоровело – 535 417.
В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 17 млн), Индия (более чем 9,9 млн) и Бразилия (свыше 6,9 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.
В ВОЗ предупредили, что в первые недели и месяцы нового года в Европе возможна новая вспышка COVID-19.
Главное за 17 декабря:
В Швейцарии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался Флавио Котти. Он был президентом и вице-президентом страны, а также возглавлял МИД и МВД.
COVAX, программа ВОЗ по вакцинации от COVID-19 жителей бедных стран, столкнулась с "очень высоким" риском срыва – Reuters.
В Израиле 20 декабря начнется массовая вакцинация от COVID-19, первым получит препарат премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Как сообщила газета The New York Times, у сотрудника региональной больницы в городе Джуно (Аляска, США) появилась сильная аллергическая реакция, после того как он принял вакцину против коронавируса от компании Pfizer.