Хроника коронавируса в Украине и мире на 17 декабря: за сутки прибавилось более 700 тыс. больных COVID-19

По состоянию на четверг, 17 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразилось более 74,5 млн человек. За минувший день выявлено 714 908 новых инфицированных.

Всего от болезни скончалось более 1,6 млн пациентов, а выздоровело – 52,3 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 246 тыс., Бразилии – 68 тыс. и Турции – 29 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразилось 919 704 человека. Умерло 15 744 пациентов, выздоровело – 535 417 .

В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 17 млн), Индия (более чем 9,9 млн) и Бразилия (свыше 6,9 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.

В ВОЗ предупредили, что в первые недели и месяцы нового года в Европе возможна новая вспышка COVID-19.