Хроника коронавируса в Украине и мире на 16 декабря: названы побочные эффекты вакцины от COVID-19
По состоянию на среду, 16 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразилось более 74,4 млн человек. За минувший день выявлено 595 894 новых инфицированных.
Всего от болезни скончалось более 1,6 млн пациентов, а выздоровело – 52,2 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 199 тыс., Бразилии – 44 тыс. и Турции – 32 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразилось 919 704 человека. Умерло 15 744 пациентов, выздоровело – 535 417.
В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 17 млн), Индия (более чем 9,9 млн) и Бразилия (свыше 6,9 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.
Врач назвал два типа иммунитета к коронавирусу и указал сроки их действия.
Главное за 16 декабря:
В Швейцарии от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончался Флавио Котти. Он был президентом и вице-президентом страны, а также возглавлял МИД и МВД.
COVAX, программа ВОЗ по вакцинации от COVID-19 жителей бедных стран, столкнулась с "очень высоким" риском срыва – Reuters.
В Израиле 20 декабря начнется массовая вакцинация от COVID-19, первым получит препарат премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.
Как сообщила газета The New York Times, у сотрудника региональной больницы в городе Джуно (Аляска, США) появилась сильная аллергическая реакция, после того как он принял вакцину против коронавируса от компании Pfizer.
Вакцинация украинских медиков от COVID-19 может начаться в январе 2021 года. Об этом рассказал кардиохирург, директор Института сердца Борис Тодуров.
В столичном регионе Испании Мадриде ужесточают карантинные ограничения. Они будут действовать с 23 декабря по 6 ноября.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон призывал отметить Рождество скромно из-за пандемии COVID-19. Он пообещал, что после начала вакцинации к Пасхе дела в стране пойдут лучше.
Украина может получить вакцину от COVID-19 после 2022 года, считают в The Economist.
В Украине с начала пандемии зафиксировали 2161 случай повторного заболевания COVID-19. В частности, 12% повторных случаев (250) приходится на медицинских работников. Об этом говорится на сайте Центра общественного здоровья Минздрава.
В ВОЗ предупредили, что в первые недели и месяцы нового года в Европе возможна новая вспышка COVID-19.
Запланированное на 18 декабря заседание сессии Львовского горсовета перенесут из-за коронавируса у мэра Андрея Садового. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Буковина хочет повторить феномен Уханя и установила план снижения количества зараженных коронавирусом. Так, в Черновицкой ОГА за полгода хотят существенно уменьшить количество больных COVID-19, сказал на брифинге глава области Сергей Осадчук.
Локдаун в Германии может продлиться до Пасхи. Как сообщает "Интерфакс-Украина", такое предположение высказал глава Постоянного комитета европейских врачей, председатель совета Всемирной медицинской ассоциации (WMA) профессор Франк Ульрих Монтгомери.
В Киевской области в среднем каждый пятый-шестой вызов экстренной скорой помощи поступает от заболевших COVID-19, заявил глава областной государственной администрации Василий Володин.
Премьер-министр Денис Шмыгаль встретился с топ-чиновником ВОЗ Гансом Клюге и попросил ускорить поставки вакцины в Украину.
В Украине самый высокий показатель заболеваемости коронавирусом по состоянию на 16 декабря зафиксирован в Черкасской области и Киеве. Как свидетельствуют данные Министерства здравоохранения, на Черкасщине этот показатель за 14 дней составляет 737,8 на 100 тыс. населения, в столице – 713,3.
В правительственном квартале Киева 16 декабря медицинские работники вышли на протест с требованием к власти повысить им зарплаты, а также выплаты за инфицирование коронавирусом на работе.
Врач дал совет, какие анализы нужно сдать после коронавируса.
В Украине пояснили спад статистики больных COVID-19.
Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что первая партия бесплатной вакцины в рамках механизма COVAX должна поступить в Украину в конце первого или во втором квартале 2021 года. В то же время препараты, которые будут закупаться государством напрямую у производителей, могут стать доступными уже в феврале.
За минувшие сутки, 15 декабря, коронавирусом в Киеве заразились 1858 человек – на 300 больше, чем за день до этого.
По состоянию на утро среды, 16 декабря, в Украине официально подтверждены 919 704 случаев коронавирусной инфекции. Из них 10 622 – обнаружено за прошедшие сутки. От COVID-19 в стране умерли уже 15 744 человека (+264 за сутки), а 535 417 пациентов (+12 549 за сутки) полностью победили болезнь.
Пользователи социальной сети Twitter показали фото с китайского города Ухань, откуда распространился новый коронавирус COVID-19, после победы над ним. Горожане уже вернулись к нормальной жизни, а власти разрешили ходить без масок.
Компания Pfizer опубликовала полный отчет о побочных эффектах вакцины от коронавируса и сравнила их с прививкой от столбняка. В обоих случаях чаще всего наблюдались такие побочные реакции, как утомляемость, головная боль и боль по месту введения, повышение температуры, покраснение, пишут "Вести".
В Испании проверили своих граждан на антитела к коронавирусу. Результаты показали, что им переболели 9,9% населения (около 4,7 млн человек), сообщили в Минздраве страны.
Всемирная организация здравоохранения заявила о рекордном количестве зараженных коронавирусом в мире за прошлую неделю – 4,3 млн. Это наивысший показатель за всю пандемию.
В Москве от коронавируса скончались еще 73 человека. Общее количество летальных случаев достигло 10 095, сообщает оперативный штаб.
Количество случаев заражения коронавирусом в США превысило 17 млн человек.