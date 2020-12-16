Хроника коронавируса в Украине и мире на 16 декабря: названы побочные эффекты вакцины от COVID-19

По состоянию на среду, 16 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразилось более 73,8 млн человек. За минувший день выявлено 587 137 новых инфицированных.

Всего от болезни скончалось 1,6 млн пациентов, а выздоровело – 51,8 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 199 тыс., Бразилии– 44 тыс. и Турции – 32 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразилось 909 082 человека. Умерло 15 480 пациентов, выздоровело – 522 868 .

В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 17 млн), Индия (более чем 9,9 млн) и Бразилия (свыше 6,9 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.

Врач назвал два типа иммунитета к коронавирусу и указал сроки их действия.