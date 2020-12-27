Хроника коронавируса в Украине и мире 27 декабря: мутант COVID-19 добрался до Канады, в ВОЗ призвали готовиться к новым пандемиям

Марина Лисничук Мир 06:50, 27.12.2020

Коронавирус в мире и Украине поразил уже более 80,7 миллиона человек. За прошедшие сутки его выявили в более 451 тысячи жителей планеты.

На сегодня все страны Европейского Союза и многие другие закупили вакцину против этой недуги. Тем временем миром из Великобритании и Южной Африки распространяется более заразный штамм COVID-19. Чтобы не допустить вспышек инфекции страны частично закрывают границы для путешествий и продлевают локдауны на время новогодних праздников. Тогда как в ВОЗ предупреждают, что эта пандемия не будет последней.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

В мире диагностировано более 80,7 млн случаев заражения COVID-19
Worldometers
За сутки вирусом заразились более 451 тысячи жителей планеты
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заболел 1 019 876 человек. Умерли 17 702 пациента, выздоровели – 651 917.

  • В мире лидерами по количеству случаев являются США (больше чем 19,4 млн), Индия (более чем 10,1 млн) и Бразилия (более 7,4 млн). Согласно данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-ю строчку.

  • От осложнений болезни умерли более 1,7 млн человек, однако более 56,9 побороли ее. Так, в настоящее время активными больными остаются более 22 млн жителей планеты.

  • Исследование британских ученых показало, что мутированный штам коронавируса из их страны может принести еще больше смертей, чем прежний.

COVID-19-карта Украины
СНБО
В Украине выявлено более миллиона случаев коронавируса
СНБО

Главное за 27 декабря:

  • В провинции Онтарио (Канада) диагностировали два случая инфицирования мутированным штаммом COVID-19, который впервые был выявлен в Британии. Об этом говорится в отчете службы здравоохранения канадского региона.

  • Ученые из Южной Кореи нашли неожиданный способ распространения COVID-19.

  • Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что коронавирус не будет последней пандемией и предупредил мир о возможных новых вызовах.

  • За последние сутки в мире выявили еще 451 124 заражений коронавирусом. По данным Worldometers, больше всего новых случаев обнаружено в США – 160 604, Великобритании – 34 693, России – 29 258.

Комментировать
Мир

Смотрите также

Украинцам пытаются продать фальсификат: как правильно выбрать колбасу, рыбу, сыр и другие продукты

Когда страна-террорист прикажет долго жить

Шмыгаля вызывают "на ковер" к замглавы ОП и заставляют ждать "аудиенции": Омелян указал на истинное место премьера

Путин просчитался с выбором персонажа для развала Америки

В Украину не пустили блогершу из России и внесли ее в "черный список"