Хроника коронавируса в Украине и мире 27 декабря: мутант COVID-19 добрался до Канады, в ВОЗ призвали готовиться к новым пандемиям
Коронавирус в мире и Украине поразил уже более 80,7 миллиона человек. За прошедшие сутки его выявили в более 451 тысячи жителей планеты.
На сегодня все страны Европейского Союза и многие другие закупили вакцину против этой недуги. Тем временем миром из Великобритании и Южной Африки распространяется более заразный штамм COVID-19. Чтобы не допустить вспышек инфекции страны частично закрывают границы для путешествий и продлевают локдауны на время новогодних праздников. Тогда как в ВОЗ предупреждают, что эта пандемия не будет последней.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заболел 1 019 876 человек. Умерли 17 702 пациента, выздоровели – 651 917.
В мире лидерами по количеству случаев являются США (больше чем 19,4 млн), Индия (более чем 10,1 млн) и Бразилия (более 7,4 млн). Согласно данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-ю строчку.
От осложнений болезни умерли более 1,7 млн человек, однако более 56,9 побороли ее. Так, в настоящее время активными больными остаются более 22 млн жителей планеты.
Исследование британских ученых показало, что мутированный штам коронавируса из их страны может принести еще больше смертей, чем прежний.
Главное за 27 декабря:
В провинции Онтарио (Канада) диагностировали два случая инфицирования мутированным штаммом COVID-19, который впервые был выявлен в Британии. Об этом говорится в отчете службы здравоохранения канадского региона.
Ученые из Южной Кореи нашли неожиданный способ распространения COVID-19.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что коронавирус не будет последней пандемией и предупредил мир о возможных новых вызовах.
За последние сутки в мире выявили еще 451 124 заражений коронавирусом. По данным Worldometers, больше всего новых случаев обнаружено в США – 160 604, Великобритании – 34 693, России – 29 258.