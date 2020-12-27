Хроника коронавируса в Украине и мире 27 декабря: мутант COVID-19 добрался до Канады, в ВОЗ призвали готовиться к новым пандемиям
Коронавирус в мире и Украине поразил уже более 80,7 миллиона человек. За прошедшие сутки его выявили в более 451 тысячи жителей планеты.
На сегодня все страны Европейского Союза и многие другие закупили вакцину против этой недуги. Тем временем миром из Великобритании и Южной Африки распространяется более заразный штамм COVID-19. Чтобы не допустить вспышек инфекции страны частично закрывают границы для путешествий и продлевают локдауны на время новогодних праздников. Тогда как в ВОЗ предупреждают, что эта пандемия не будет последней.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заболел 1 019 876 человек. Умерли 17 702 пациента, выздоровели – 651 917.
В мире лидерами по количеству случаев являются США (больше чем 19,4 млн), Индия (более чем 10,1 млн) и Бразилия (более 7,4 млн). Согласно данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-ю строчку.
От осложнений болезни умерли более 1,7 млн человек, однако более 56,9 побороли ее. Так, в настоящее время активными больными остаются более 22 млн жителей планеты.
Исследование британских ученых показало, что мутированный штам коронавируса из их страны может принести еще больше смертей, чем прежний.
В провинции Онтарио (Канада) диагностировали два случая инфицирования мутированным штаммом COVID-19, который впервые был выявлен в Британии. Об этом говорится в отчете службы здравоохранения канадского региона.
Ученые из Южной Кореи нашли неожиданный способ распространения COVID-19.
Гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус заявил, что коронавирус не будет последней пандемией и предупредил мир о возможных новых вызовах.
За последние сутки в мире выявили еще 451 124 заражений коронавирусом. По данным Worldometers, больше всего новых случаев обнаружено в США – 160 604, Великобритании – 34 693, России – 29 258.