Хроника коронавируса в Украине и мире 25 декабря: в Африке обнаружили новую мутацию COVID-19

К пятнице, 25 декабря, коронавирус в Украине и мире охватил уже 79,7 млн человек. За сутки зафиксировали 665 тысяч новых случаев заражения. Кроме того, в Нигерии обнаружили очередную мутацию опасной болезни, которая отличается от штамма в Британии и Южно-Африканской республике.

Количество жертв пандемии на планете выросло до 1,7 млн человек, а вылечиться удалось 56,1 млн человек. Наибольшее количество новых фактов инфицирования за прошедшие сутки зафиксировали в США (+193 тыс.), Бразилии (почти +59 тыс.) и Британии (+39 тысяч).

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Ситуация с коронавирусом в мире 25 декабря. Worldometers

Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в США, Бразилии и Британии. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заболели уже 1 001 132 человека. Умерли из-за болезни 17 395 граждан , а выздоровели – 631 435 .

Ученые в Стэнфордском университете пришли к выводу, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 образуется меньше антител , которые нацелены на спайковый белок, чем антител к другим вирусным белкам. Именно спайковый белок обеспечивает проникновение возбудителя болезни в клетки человека.

Остров Пхукет в Таиланде остался без туристов из-за фейковой информации о вспышке коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Украине. Пресс-служба СНБО

Посуточный прирост заболеваемости в Украине. Пресс-служба СНБО

Данные о заболеваемости коронавирусом в регионах. Пресс-служба СНБО

Главное за 25 декабря: