Хроника коронавируса в Украине и мире 25 декабря: в Африке обнаружили новую мутацию COVID-19

Виктория Довгань Мир 07:37, 25.12.2020 Обновлено: 07:37, 25.12.2020

К пятнице, 25 декабря, коронавирус в Украине и мире охватил уже 79,7 млн человек. За сутки зафиксировали 665 тысяч новых случаев заражения. Кроме того, в Нигерии обнаружили очередную мутацию опасной болезни, которая отличается от штамма в Британии и Южно-Африканской республике.

Количество жертв пандемии на планете выросло до 1,7 млн человек, а вылечиться удалось 56,1 млн человек. Наибольшее количество новых фактов инфицирования за прошедшие сутки зафиксировали в США (+193 тыс.), Бразилии (почти +59 тыс.) и Британии (+39 тысяч).

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Ситуация с коронавирусом в мире 25 декабря.
Worldometers
Больше всего новых случаев коронавируса за сутки обнаружили в США, Бразилии и Британии.
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заболели уже 1 001 132 человека. Умерли из-за болезни 17 395 граждан, а выздоровели – 631 435.

  • Ученые в Стэнфордском университете пришли к выводу, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 образуется меньше антител, которые нацелены на спайковый белок, чем антител к другим вирусным белкам. Именно спайковый белок обеспечивает проникновение возбудителя болезни в клетки человека.

  • Остров Пхукет в Таиланде остался без туристов из-за фейковой информации о вспышке коронавируса.

Ситуация с коронавирусом в Украине.
Пресс-служба СНБО
Посуточный прирост заболеваемости в Украине.
Пресс-служба СНБО
Данные о заболеваемости коронавирусом в регионах.
Пресс-служба СНБО

Главное за 25 декабря:

  • Около 42% летальных случаев от коронавируса в Австри пришлось на жителей домов для пожилых людей.

  • По данным Университета Хопкинса (США), от коронавируса в мире скончались 1 741 685 человек, а заразились 79 327 405. Список стран с наихудшей статистикой выглядит так:

    1. США 329 022 / 18 649 352

    2. Бразилия 189 982 / 7 423 945

    3. Индия 146 756 / 10123 787

    4. Мексика 121 172 / 1 362 564

    5. Италия 70 900 / 2 009 317

    6. Британия 69 732 / 2 195 144

    7. Франция 62 389 / 2 584 333

    8. Иран 54 308 / 1 183 182

    9. Россия 52 434 / 2 934 695

    10. Испания 49 824 / 1 854 951

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