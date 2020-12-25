Хроника коронавируса в Украине и мире 25 декабря: в Африке обнаружили новую мутацию COVID-19
К пятнице, 25 декабря, коронавирус в Украине и мире охватил уже 79,7 млн человек. За сутки зафиксировали 665 тысяч новых случаев заражения. Кроме того, в Нигерии обнаружили очередную мутацию опасной болезни, которая отличается от штамма в Британии и Южно-Африканской республике.
Количество жертв пандемии на планете выросло до 1,7 млн человек, а вылечиться удалось 56,1 млн человек. Наибольшее количество новых фактов инфицирования за прошедшие сутки зафиксировали в США (+193 тыс.), Бразилии (почти +59 тыс.) и Британии (+39 тысяч).
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заболели уже 1 001 132 человека. Умерли из-за болезни 17 395 граждан, а выздоровели – 631 435.
Ученые в Стэнфордском университете пришли к выводу, что у пациентов с тяжелой формой COVID-19 образуется меньше антител, которые нацелены на спайковый белок, чем антител к другим вирусным белкам. Именно спайковый белок обеспечивает проникновение возбудителя болезни в клетки человека.
Остров Пхукет в Таиланде остался без туристов из-за фейковой информации о вспышке коронавируса.
Около 42% летальных случаев от коронавируса в Австри пришлось на жителей домов для пожилых людей.
По данным Университета Хопкинса (США), от коронавируса в мире скончались 1 741 685 человек, а заразились 79 327 405. Список стран с наихудшей статистикой выглядит так:
1. США 329 022 / 18 649 352
2. Бразилия 189 982 / 7 423 945
3. Индия 146 756 / 10123 787
4. Мексика 121 172 / 1 362 564
5. Италия 70 900 / 2 009 317
6. Британия 69 732 / 2 195 144
7. Франция 62 389 / 2 584 333
8. Иран 54 308 / 1 183 182
9. Россия 52 434 / 2 934 695
10. Испания 49 824 / 1 854 951