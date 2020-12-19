Хроника коронавируса в Украине и мире 19 декабря: люди готовятся провести праздники в локдауне
Коронавирус в мире и Украине поразил уже более 76 миллионов человек. Только за минувшие сутки этот диагноз подтвердили еще почти в 717 тысяч жителей планеты.
Все больше стран присоединяются к вакцинации против COVID-19. Однако правительства и не думают отказываться от карантинных ограничений. Например, Австрия намерена ввести перед новогодними праздниками уже третий локдаун с начала пандемии, в Украине с 19 декабря вступают в силу новые запреты.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заболел 944 381 человек. Умерли 16 256 пациентов, выздоровели – 561 222.
В столице страны, где количество случаев коронавируса достигло почти 100 тысяч, иногда скорая часами едет на вызовы к инфицированным, тогда как в больницу их забирать не хотят. О том, что происходит в Киеве, – читайте в материале.
Среди стран мира лидерами по количеству заражений являются США (более 16,6 млн), Индия (больше чем 9,9 млн) и Бразилия (больше 7,1 млн). По информации сайта Worldometers, в этом списке Украина занимает 17-ю строчку.
От осложнений после COVID-19 умерли более 1,68 млн человек, при этом больше 53 млн побороли вирус. Официальные данные свидетельствуют, что в настоящее время активными больными остаются более 20 млн жителей планеты.
Главное за 19 декабря:
В Германии заявили о готовности к прививкам против COVID-19, как только одобрят вакцину. Так, местные центры вакцинации находятся в режиме ожидания и могут начать ее с уведомлением за четыре или пять дней, цитирует DPA слова исполнительного директора Немецкой ассоциации городов Гельмута Деди.
Выяснилось, как будут работать заведения культуры в период карантина в Украине до 28 февраля. Для них предусмотрено три этапа запретов.
В больнице в городе Газиантеп на юге Турции взорвался кислородный баллон в одной из коронавирусных больниц – погибли девять человек.
Правительство Австрии после Рождества введет уже третий общенациональный локдаун. Ограничения начнут действовать с 26 декабря, однако для людей, которые примут участие в январском массовом тестировании, будут смягчения. Карантин усиливают, чтобы сократить количество больных до менее 100 случаев на 100 тысяч населения за 7 дней, а затем сохранить низкие показатели с помощью массовых тестирований, цитирует слова канцлера Австрии Себастьяна Курца The Local.
Швейцария на месяц закрывает рестораны и усиливает ограничения, которые вступят в силу с 22 декабря. Это делают с целью остановить рост количества случаев заражения коронавирусом, пишет "Европейская правда".
В Казахстане начали вакцинировать против коронавируса 3000 добровольцев. Медики используют отечественную вакцину QazCovid-in. Кроме этого, в стране завершают строительство биофармацевтического завода, где производят вакцину, говорится в сообщении на сайте премьер-министра Аскара Мамина.
Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм тестирования на коронавирус, сказал на брифинге 19 декабря министр здравоохранения Максим Степанов. Теперь, по его словам, будут делать тест и людям, у которых есть признаки острой респираторной вирусной инфекции. Тогда как ранее тестирование проводили больным с симптомами COVID-19 и пневмонии.
Компания Google предлагает бесплатное еженедельное тестирование на COVID-19 на дому для всех своих сотрудников в США, пишет Reuters.
По сообщению ГП "Медицинские закупки Украины", 23 декабря в страну будут доставлены еще 1,5 млн тестов на диагностику коронавируса. Сейчас уже получено более 260 тыс. быстрых тестов, которые введены в Украине и были отправлены по регионам, заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов. В ведомстве надеются, что в стране получится проводить не менее 1 млн тестирований таким методом в месяц.
Надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic в Швейцарии одобрил для использования в стране вакцины против коронавируса производства Pfizer&BioNTech. В сообщении на сайте ведомства уточнили, что уровень защиты, обеспечиваемый через семь дней после второй инъекции препарата, превышает 90%.
Ольга Голубовская назвала виновных в том, почему украинцы боятся вакцинироваться против коронавируса.
Джо Байден вместе со своей женой Джилл Байден вакцинируются против COVID-19 в понедельник, 21 декабря. Это будут первые дозы вакцины Pfizer, передает CNN.
Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что Украина сегодня проходит пик заболеваемости коронавирусом. Однако, по ее словам, вспышка распространения инфекции может произойти и ближе к весне.
Российская вакцина против COVID-19 не будет зарегистрирована в Украине, поскольку она не отвечает двум критериям – безопасности и эффективности.
В Украине врачи могут предложить больным COVID-19 самостоятельно купить лекарства только в том случае, если они срочно нужны, а в больнице препараты закончились, объяснила врач-инфекционист Ольга Голубовская.
В Британии обнаружили новый очень заразный тип коронавируса. Из-за опасности распространения инфекции столицу Лондон и юго-восточный регион могут "изолировать" от остальной части страны.
Президент Чили Себастьян Пиньера получил штраф в размере 2,5 млн песо (около $3,5 тыс.) за нарушение масочного режима в общественном месте, сообщило Министерство здравоохранения региона Вальпараисо в Twitter. Отмечается, что глава государства сам заявил о нарушении.
В Харьковской области за сутки у 555 человек подтвердили COVID-19, а общее количество заболевших достигло 64 792. Регион оказался на восьмом месте в Украине по суточному приросту больных.
За последние сутки в России 585 человек скончались от коронавируса и было выявлено еще 28 507 новых заражений. При этом местные Telegram-каналы пишут о 26 109 выздоровлениях от COVID-19 за прошедшие сутки.
В Киеве за последние сутки диагноз коронавирус подтвердили еще в 1364 человек. Город продолжает быть лидером среди всех регионов по количеству выявленных заражений. Всего на сегодня в столице насчитывается 98 694 подтвержденных случая заболевания, еще 52 415 – в области.
Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило массовое использование вакцины от COVID-19 компании Moderna.
Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад в апреле 2021 года.
По данным портала Worldometer, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты на утро 19 декабря составил 215,7. В США на 1 млн жителей скончались 967 человек, в Индии – 105, в Бразилии – 871.
В Украине коронавирусом заболели еще 11 742 человека. В результате общее количество заражений на утро субботы, 19 декабря, достигло 956 123. COVID-19 унес жизни 16 469 граждан (+213 за минувшие сутки), к счастью, 574 536 украинцев (+13 314) уже побороли его.
Количество заболеваний коронавирусом в регионах страны выросло:
г. Киев – 99 694 случая;
Винницкая область – 20 781 случай;
Волынская область – 30 197 случаев;
Днепропетровская область – 52 068 случаев;
Донецкая область – 31 929 случаев;
Житомирская область – 36 061 случай;
Закарпатская область – 27 003 случая;
Запорожская область – 46 544 случая;
Ивано-Франковская область – 41 798 случаев;
Киевская область – 52 415 случаев;
Кировоградская область – 7707 случаев;
Луганская область – 8640 случаев;
Львовская область – 56442 случаи;
Николаевская область – 26260 случаев;
Одесская область – 63 124 случая;
Полтавская область – 31 433 случая;
Ривненская область – 38 315 случаев;
Сумская область – 37 612 случаев;
Тернопольская область – 32 235 случаев;
Харьковская область – 64 792 случая;
Херсонская область – 15 449 случаев;
Хмельницкая область – 36 360 случаев;
Черкасская область – 34 451 случай;
Черновицкая область – 37 949 случаев;
Черниговская область – 26 864 случая.
В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 254 новых случая COVID-19, сообщил глава ОГА Сергей Осадчук. Так, в целом на Буковине зафиксировано 37 949 случаев болезни. За последние сутки 454 человека выздоровели, 24 420 – с начала пандемии. За все ее время в регионе умерли 736 человек.
В Южно-Африканской республике новый штамм коронавирусной инфекции, которая вызывает COVID-19, уже имеет три варианта мутаций. Об этом заявил глава Минздрава ЮАР Звели Мхизе в Twitter.
В России добровольцы, которые испытали на себе отечественную вакцину "Спутник 5" против коронавируса, пожаловались на серьезные побочные эффекты.
В Германии заявили, что Украина может стать своеобразнjq площадкой, где будут производить лекарства от COVID-19.
Итальянский премьер Джузеппе Конте объявил, что общенациональный локдаун на территории всей страны будет действовать с 24 декабря по 6 января. В частности, на новогодне-рождественские праздники в Италии внедряют "красную" зону ограничений, какие были в марте.
Европейские страны объявили о локдауне на время празднования Нового года и Рождества. Так, усиленный карантин введут Италия, Польша и даже Швеция, где ранее не прибегали к подобным жестким ограничениям.
По состоянию на 19 декабря в странах Европы диагностировали 234 696 новых заражений COVID-19, свидетельствуют данные Worldometers. Лидерами по количеству новых случаев коронавируса являются Германия, Великобритания, Италия, Франция и Украина. В соответствующем мировом рейтинге Украина оказалась на 11-м месте.
На утро субботы, 19 декабря, в мире выявили еще 716 922 заражения коронавирусом, за сутки от него также умерли еще 12 345 жителей планеты, информирует Worldometers. Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в США – 254 680, Бразилии – 52 385, Германии – 31 553, России – 28 552 и Великобритании – 28 507.