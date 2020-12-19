Хроника коронавируса в Украине и мире 19 декабря: люди готовятся провести праздники в локдауне

Коронавирус в мире и Украине поразил уже более 76 миллионов человек. Только за минувшие сутки этот диагноз подтвердили еще почти в 717 тысяч жителей планеты.

Все больше стран присоединяются к вакцинации против COVID-19. Однако правительства и не думают отказываться от карантинных ограничений. Например, Австрия намерена ввести перед новогодними праздниками уже третий локдаун с начала пандемии, в Украине с 19 декабря вступают в силу новые запреты.

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Данные по коронавирусу в мире Worldometers

За сутки COVID-19 заразились почти 717 тысяч человек в мире Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заболел 944 381 человек. Умерли 16 256 пациентов, выздоровели – 561 222.

В столице страны, где количество случаев коронавируса достигло почти 100 тысяч, иногда скорая часами едет на вызовы к инфицированным, тогда как в больницу их забирать не хотят. О том, что происходит в Киеве, – читайте в материале.

Среди стран мира лидерами по количеству заражений являются США (более 16,6 млн), Индия (больше чем 9,9 млн) и Бразилия (больше 7,1 млн). По информации сайта Worldometers, в этом списке Украина занимает 17-ю строчку.

От осложнений после COVID-19 умерли более 1,68 млн человек, при этом больше 53 млн побороли вирус. Официальные данные свидетельствуют, что в настоящее время активными больными остаются более 20 млн жителей планеты.

Карта распространения коронавируса в областях Украины СНБО

Данные по COVID-19 в Украине СНБО

Главное за 19 декабря:

Данные по коронавирусу в России

Количество заболеваний коронавирусом в регионах страны выросло:

г. Киев – 99 694 случая;

Винницкая область – 20 781 случай;

Волынская область – 30 197 случаев;

Днепропетровская область – 52 068 случаев;

Донецкая область – 31 929 случаев;

Житомирская область – 36 061 случай;

Закарпатская область – 27 003 случая;

Запорожская область – 46 544 случая;

Ивано-Франковская область – 41 798 случаев;

Киевская область – 52 415 случаев;

Кировоградская область – 7707 случаев;

Луганская область – 8640 случаев;

Львовская область – 56442 случаи;

Николаевская область – 26260 случаев;

Одесская область – 63 124 случая;

Полтавская область – 31 433 случая;

Ривненская область – 38 315 случаев;

Сумская область – 37 612 случаев;

Тернопольская область – 32 235 случаев;

Харьковская область – 64 792 случая;

Херсонская область – 15 449 случаев;

Хмельницкая область – 36 360 случаев;

Черкасская область – 34 451 случай;

Черновицкая область – 37 949 случаев;

Черниговская область – 26 864 случая.

В Украине за сутки количество выздоровевших от коронавируса превысило новые инфицирования Facebook Максима Степанова