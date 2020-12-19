Хроника коронавируса в Украине и мире 19 декабря: люди готовятся провести праздники в локдауне

Марина Лисничук Мир 06:50, 19.12.2020 Обновлено: 16:54, 19.12.2020

Коронавирус в мире и Украине поразил уже более 76 миллионов человек. Только за минувшие сутки этот диагноз подтвердили еще почти в 717 тысяч жителей планеты.

Все больше стран присоединяются к вакцинации против COVID-19. Однако правительства и не думают отказываться от карантинных ограничений. Например, Австрия намерена ввести перед новогодними праздниками уже третий локдаун с начала пандемии, в Украине с 19 декабря вступают в силу новые запреты.

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Данные по коронавирусу в мире
Worldometers
За сутки COVID-19 заразились почти 717 тысяч человек в мире
Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заболел 944 381 человек. Умерли 16 256 пациентов, выздоровели – 561 222.

  • В столице страны, где количество случаев коронавируса достигло почти 100 тысяч, иногда скорая часами едет на вызовы к инфицированным, тогда как в больницу их забирать не хотят. О том, что происходит в Киеве, – читайте в материале.

  • Среди стран мира лидерами по количеству заражений являются США (более 16,6 млн), Индия (больше чем 9,9 млн) и Бразилия (больше 7,1 млн). По информации сайта Worldometers, в этом списке Украина занимает 17-ю строчку.

  • От осложнений после COVID-19 умерли более 1,68 млн человек, при этом больше 53 млн побороли вирус. Официальные данные свидетельствуют, что в настоящее время активными больными остаются более 20 млн жителей планеты.

Карта распространения коронавируса в областях Украины
СНБО
Данные по COVID-19 в Украине
СНБО

Главное за 19 декабря:

  • В Германии заявили о готовности к прививкам против COVID-19, как только одобрят вакцину. Так, местные центры вакцинации находятся в режиме ожидания и могут начать ее с уведомлением за четыре или пять дней, цитирует DPA слова исполнительного директора Немецкой ассоциации городов Гельмута Деди.

  • Выяснилось, как будут работать заведения культуры в период карантина в Украине до 28 февраля. Для них предусмотрено три этапа запретов.

  • В больнице в городе Газиантеп на юге Турции взорвался кислородный баллон в одной из коронавирусных больниц – погибли девять человек.

  • Правительство Австрии после Рождества введет уже третий общенациональный локдаун. Ограничения начнут действовать с 26 декабря, однако для людей, которые примут участие в январском массовом тестировании, будут смягчения. Карантин усиливают, чтобы сократить количество больных до менее 100 случаев на 100 тысяч населения за 7 дней, а затем сохранить низкие показатели с помощью массовых тестирований, цитирует слова канцлера Австрии Себастьяна Курца The Local.

  • Швейцария на месяц закрывает рестораны и усиливает ограничения, которые вступят в силу с 22 декабря. Это делают с целью остановить рост количества случаев заражения коронавирусом, пишет "Европейская правда".

  • В Казахстане начали вакцинировать против коронавируса 3000 добровольцев. Медики используют отечественную вакцину QazCovid-in. Кроме этого, в стране завершают строительство биофармацевтического завода, где производят вакцину, говорится в сообщении на сайте премьер-министра Аскара Мамина.

  • Министерство здравоохранения Украины обновило алгоритм тестирования на коронавирус, сказал на брифинге 19 декабря министр здравоохранения Максим Степанов. Теперь, по его словам, будут делать тест и людям, у которых есть признаки острой респираторной вирусной инфекции. Тогда как ранее тестирование проводили больным с симптомами COVID-19 и пневмонии.

  • Компания Google предлагает бесплатное еженедельное тестирование на COVID-19 на дому для всех своих сотрудников в США, пишет Reuters.

  • По сообщению ГП "Медицинские закупки Украины", 23 декабря в страну будут доставлены еще 1,5 млн тестов на диагностику коронавируса. Сейчас уже получено более 260 тыс. быстрых тестов, которые введены в Украине и были отправлены по регионам, заявил на брифинге глава Минздрава Максим Степанов. В ведомстве надеются, что в стране получится проводить не менее 1 млн тестирований таким методом в месяц.

  • Надзорный орган за рынком лекарств Swissmedic в Швейцарии одобрил для использования в стране вакцины против коронавируса производства Pfizer&BioNTech. В сообщении на сайте ведомства уточнили, что уровень защиты, обеспечиваемый через семь дней после второй инъекции препарата, превышает 90%.

  • Ольга Голубовская назвала виновных в том, почему украинцы боятся вакцинироваться против коронавируса.

  • Джо Байден вместе со своей женой Джилл Байден вакцинируются против COVID-19 в понедельник, 21 декабря. Это будут первые дозы вакцины Pfizer, передает CNN.

  • Ведущий инфекционист Министерства здравоохранения Ольга Голубовская заявила, что Украина сегодня проходит пик заболеваемости коронавирусом. Однако, по ее словам, вспышка распространения инфекции может произойти и ближе к весне.

  • Российская вакцина против COVID-19 не будет зарегистрирована в Украине, поскольку она не отвечает двум критериям – безопасности и эффективности.

  • В Украине врачи могут предложить больным COVID-19 самостоятельно купить лекарства только в том случае, если они срочно нужны, а в больнице препараты закончились, объяснила врач-инфекционист Ольга Голубовская.

  • В Британии обнаружили новый очень заразный тип коронавируса. Из-за опасности распространения инфекции столицу Лондон и юго-восточный регион могут "изолировать" от остальной части страны.

  • Президент Чили Себастьян Пиньера получил штраф в размере 2,5 млн песо (около $3,5 тыс.) за нарушение масочного режима в общественном месте, сообщило Министерство здравоохранения региона Вальпараисо в Twitter. Отмечается, что глава государства сам заявил о нарушении.

  • В Харьковской области за сутки у 555 человек подтвердили COVID-19, а общее количество заболевших достигло 64 792. Регион оказался на восьмом месте в Украине по суточному приросту больных.

  • За последние сутки в России 585 человек скончались от коронавируса и было выявлено еще 28 507 новых заражений. При этом местные Telegram-каналы пишут о 26 109 выздоровлениях от COVID-19 за прошедшие сутки.

Данные по коронавирусу в России

  • В Киеве за последние сутки диагноз коронавирус подтвердили еще в 1364 человек. Город продолжает быть лидером среди всех регионов по количеству выявленных заражений. Всего на сегодня в столице насчитывается 98 694 подтвержденных случая заболевания, еще 52 415 – в области.

  • Управление по контролю за качеством продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило массовое использование вакцины от COVID-19 компании Moderna.

  • Министр здравоохранения Максим Степанов прогнозирует, что пандемия коронавируса в Украине пойдет на спад в апреле 2021 года.

  • По данным портала Worldometer, коэффициент смертности от коронавируса на 1 млн населения планеты на утро 19 декабря составил 215,7. В США на 1 млн жителей скончались 967 человек, в Индии – 105, в Бразилии – 871.

  • В Украине коронавирусом заболели еще 11 742 человека. В результате общее количество заражений на утро субботы, 19 декабря, достигло 956 123. COVID-19 унес жизни 16 469 граждан (+213 за минувшие сутки), к счастью, 574 536 украинцев (+13 314) уже побороли его.

Количество заболеваний коронавирусом в регионах страны выросло:

  • г. Киев – 99 694 случая;

  • Винницкая область – 20 781 случай;

  • Волынская область – 30 197 случаев;

  • Днепропетровская область – 52 068 случаев;

  • Донецкая область – 31 929 случаев;

  • Житомирская область – 36 061 случай;

  • Закарпатская область – 27 003 случая;

  • Запорожская область – 46 544 случая;

  • Ивано-Франковская область – 41 798 случаев;

  • Киевская область – 52 415 случаев;

  • Кировоградская область – 7707 случаев;

  • Луганская область – 8640 случаев;

  • Львовская область – 56442 случаи;

  • Николаевская область – 26260 случаев;

  • Одесская область – 63 124 случая;

  • Полтавская область – 31 433 случая;

  • Ривненская область – 38 315 случаев;

  • Сумская область – 37 612 случаев;

  • Тернопольская область – 32 235 случаев;

  • Харьковская область – 64 792 случая;

  • Херсонская область – 15 449 случаев;

  • Хмельницкая область – 36 360 случаев;

  • Черкасская область – 34 451 случай;

  • Черновицкая область – 37 949 случаев;

  • Черниговская область – 26 864 случая.

В Украине за сутки количество выздоровевших от коронавируса превысило новые инфицирования
Facebook Максима Степанова

  • В Черновицкой области за минувшие сутки зафиксировали 254 новых случая COVID-19, сообщил глава ОГА Сергей Осадчук. Так, в целом на Буковине зафиксировано 37 949 случаев болезни. За последние сутки 454 человека выздоровели, 24 420 – с начала пандемии. За все ее время в регионе умерли 736 человек.

  • В Южно-Африканской республике новый штамм коронавирусной инфекции, которая вызывает COVID-19, уже имеет три варианта мутаций. Об этом заявил глава Минздрава ЮАР Звели Мхизе в Twitter.

  • В России добровольцы, которые испытали на себе отечественную вакцину "Спутник 5" против коронавируса, пожаловались на серьезные побочные эффекты.

  • В Германии заявили, что Украина может стать своеобразнjq площадкой, где будут производить лекарства от COVID-19.

  • Итальянский премьер Джузеппе Конте объявил, что общенациональный локдаун на территории всей страны будет действовать с 24 декабря по 6 января. В частности, на новогодне-рождественские праздники в Италии внедряют "красную" зону ограничений, какие были в марте.

  • Европейские страны объявили о локдауне на время празднования Нового года и Рождества. Так, усиленный карантин введут Италия, Польша и даже Швеция, где ранее не прибегали к подобным жестким ограничениям.

  • По состоянию на 19 декабря в странах Европы диагностировали 234 696 новых заражений COVID-19, свидетельствуют данные Worldometers. Лидерами по количеству новых случаев коронавируса являются Германия, Великобритания, Италия, Франция и Украина. В соответствующем мировом рейтинге Украина оказалась на 11-м месте.

  • На утро субботы, 19 декабря, в мире выявили еще 716 922 заражения коронавирусом, за сутки от него также умерли еще 12 345 жителей планеты, информирует Worldometers. Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в США – 254 680, Бразилии – 52 385, Германии – 31 553, России – 28 552 и Великобритании – 28 507.

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