Хроника коронавируса в Украине и мире 19 декабря: люди готовятся провести праздники в локдауне

Коронавирус в мире и Украине поразил уже более 76 миллионов человек. Только за минувшие сутки этот диагноз подтвердили еще почти в 717 тысяч жителей планеты.

Все больше стран присоединяются к вакцинации против COVID-19. Однако правительства и не думают отказываться от карантинных ограничений. Например, Австрия намерена ввести перед новогодними праздниками уже третий локдаун с начала пандемии, в Украине с 19 декабря вступают в силу новые запреты.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заболел 944 381 человек. Умерли 16 256 пациентов, выздоровели – 561 222.

В столице страны, где количество случаев коронавируса достигло почти 100 тысяч, иногда скорая часами едет на вызовы к инфицированным, тогда как в больницу их забирать не хотят. О том, что происходит в Киеве, – читайте в материале.

Среди стран мира лидерами по количеству заражений являются США (более 16,6 млн), Индия (больше чем 9,9 млн) и Бразилия (больше 7,1 млн). По информации сайта Worldometers, в этом списке Украина занимает 17-ю строчку.

От осложнений после COVID-19 умерли более 1,68 млн человек, при этом больше 53 млн побороли вирус. Официальные данные свидетельствуют, что в настоящее время активными больными остаются более 20 млн жителей планеты