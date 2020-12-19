Хроника коронавируса в Украине и мире 19 декабря: люди готовятся провести праздники в локдауне
Коронавирус в мире и Украине поразил уже более 76 миллионов человек. Только за минувшие сутки этот диагноз подтвердили еще почти в 717 тысяч жителей планеты.
Все больше стран присоединяются к вакцинации против COVID-19. Однако правительства и не думают отказываться от карантинных ограничений. Например, Австрия намерена ввести перед новогодними праздниками уже третий локдаун с начала пандемии, в Украине с 19 декабря вступают в силу новые запреты.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заболел 944 381 человек. Умерли 16 256 пациентов, выздоровели – 561 222.
В столице страны, где количество случаев коронавируса достигло почти 100 тысяч, иногда скорая часами едет на вызовы к инфицированным, тогда как в больницу их забирать не хотят. О том, что происходит в Киеве, – читайте в материале.
Среди стран мира лидерами по количеству заражений являются США (более 16,6 млн), Индия (больше чем 9,9 млн) и Бразилия (больше 7,1 млн). По информации сайта Worldometers, в этом списке Украина занимает 17-ю строчку.
От осложнений после COVID-19 умерли более 1,68 млн человек, при этом больше 53 млн побороли вирус. Официальные данные свидетельствуют, что в настоящее время активными больными остаются более 20 млн жителей планеты
В России добровольцы, которые испытали на себе отечественную вакцину "Спутник 5" против коронавируса, пожаловались на серьезные побочные эффекты.
В Германии заявили, что Украина может стать своеобразнjq площадкой, где будут производить лекарства от COVID-19.
Итальянский премьер Джузеппе Конте объявил, что общенациональный локдаун на территории всей страны будет действовать с 24 декабря по 6 января. В частности, на новогодне-рождественские праздники в Италии внедряют "красную" зону ограничений, какие были в марте.
Европейские страны объявили о локдауне на время празднования Нового года и Рождества. Так, усиленный карантин введут Италия, Польша и даже Швеция, где ранее не прибегали к подобным жестким ограничениям.
На утро 19 декабря в мире выявили еще 716 922 заражения коронавирусом, за сутки от него также умерли еще 12 345 жителей планеты, информирует Worldometers. Больше всего новых случаев COVID-19 зафиксировано в США – 254 680, Бразилии – 52 385, Германии – 31 553, России – 28 552 и Великобритании – 28 507.