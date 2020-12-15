Хроника коронавируса в Украине и мире 15 декабря: Турция оказалась на втором месте по распространению COVID-19. Обновляется

По состоянию на вторник, 15 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразилось более 73 млн человек. За минувший день выявлено 528 307 новых инфицированных.

Всего от болезни скончалось 1,6 млн пациентов, а выздоровело – 51 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 198 тыс., Турции – 29 тыс. и Индии – 27 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразилось 900 666 человек. Умерло 15 247 пациентов, выздоровело – 506 718 .

В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 16,8 млн), Индия (более чем 9,9 млн) и Бразилия (свыше 6,9 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что в Украине существенно уменьшилось количество людей, которые обращаются для проведения тестирования при наличии признаков COVID-19. Из-за этого Минздрав решил изменить алгоритм проверки.