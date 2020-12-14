Хроника коронавируса в Украине и мире 14 декабря: заразились 540 тысяч за сутки. Обновляется
По состоянию на понедельник, 14 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразилось более 72,6 млн человек. За минувший день выявлено 539 289 новых инфицированных.
Всего от болезни скончалось 1,6 млн пациентов, а выздоровело – 50,8 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 187 тыс., России – 28 тыс. и Индии – 27 тыс.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 894 215 человек. Умерли 15 154 пациента, выздоровели – 501 564.
В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 16,6 млн), Индия (более чем 9,8 млн) и Бразилия (больше 6,9 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.
Украина вошла в топ-5 стран Европы с самой критической ситуацией из-за COVID-19.
В воскресенье, 13 декабря, с официальным визитом в Украину прибыли высокопоставленные представители Всемирной организации здравоохранения – директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ганс Клюге и глава отдела по поддержке стран и чрезвычайным ситуациям (CSE) Гундо Вайлер. Среди тем для обсуждения – вакцинация от коронавируса.
Всемирная организация здравоохранения зафиксировала более 70,4 млн случаев заражения коронавирусом в мире.
Ведущий инфекционист Украины Ольга Голубовская считает, что сейчас нет никакого смысла в массовом тестировании украинцев на коронавирус. По словам специалиста, для госпитализации пациента врачам не нужно лабораторное подтверждение.