Хроника коронавируса в Украине и мире 14 декабря: заразились 540 тысяч за сутки. Обновляется

По состоянию на понедельник, 14 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразилось более 72,6 млн человек. За минувший день выявлено 539 289 новых инфицированных.

Всего от болезни скончалось 1,6 млн пациентов, а выздоровело – 50,8 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 187 тыс., России – 28 тыс. и Индии – 27 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 894 215 человек. Умерли 15 154 пациента, выздоровели – 501 564 .

В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 16,6 млн), Индия (более чем 9,8 млн) и Бразилия (больше 6,9 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.

Украина вошла в топ-5 стран Европы с самой критической ситуацией из-за COVID-19.