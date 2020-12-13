Хроника коронавируса в Украине и мире 13 декабря: болезнь "ударила" новой волной. Обновляется

Коронавирус в мире и Украине за минувшие сутки поразил еще более 636 тысяч человек, общее количество заражений достигло 72 миллионов. В последние дни США бьют рекорды по госпитализациям и смертям от вируса, а Япония и вовсе заявила о третьей его волне.

Несмотря на старт в некоторых странах вакцинации против COVID-19, правительства усиливают карантинные ограничения, которые ранее планировали ослабить к Новому году. Неутешительная ситуация с заболеваемостью и в Украине, однако власть настаивает на локдауне только в январе.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

COVID-19 в мире заразились более чем 72 млн человек Worldometers

За сутки в мире выявили еще более чем 636 тысяч заражений COVID-19 Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 885 039 человек. Умерли 14 998 пациентов, выздоровел – 494 001 .

Накануне наша страна получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины против коронавируса.

В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 16,3 млн), Индия (более чем 9,8 млн) и Бразилия (больше 6,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.

Вирус унес жизни больше 1,6 млн жителей планеты, но более чем 50 млн смогли вылечиться. Официальная статистика свидетельствует, что COVID-19 на сегодня болеют около 20 млн человек в мире.

Карта распространения коронавируса по регионам Украины СНБО

В Украине выявлено более 885 тысяч заражений COVID-19 СНБО

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