Хроника коронавируса в Украине и мире 13 декабря: болезнь "ударила" новой волной. Обновляется
Коронавирус в мире и Украине за минувшие сутки поразил еще более 636 тысяч человек, общее количество заражений достигло 72 миллионов. В последние дни США бьют рекорды по госпитализациям и смертям от вируса, а Япония и вовсе заявила о третьей его волне.
Несмотря на старт в некоторых странах вакцинации против COVID-19, правительства усиливают карантинные ограничения, которые ранее планировали ослабить к Новому году. Неутешительная ситуация с заболеваемостью и в Украине, однако власть настаивает на локдауне только в январе.
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Что важно знать об атаке коронавируса:
В Украине COVID-19 заразились 885 039 человек. Умерли 14 998 пациентов, выздоровел – 494 001.
Накануне наша страна получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины против коронавируса.
В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 16,3 млн), Индия (более чем 9,8 млн) и Бразилия (больше 6,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.
Вирус унес жизни больше 1,6 млн жителей планеты, но более чем 50 млн смогли вылечиться. Официальная статистика свидетельствует, что COVID-19 на сегодня болеют около 20 млн человек в мире.
Украинцев будут по-новому тестировать на COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.
Вакцина против COVID-19 производства компании Pfizer поступит в центры распространения в США в понедельник, 14 декабря. Об этом со ссылкой на оперативного руководителя программы по противодействию коронавирусу генерала Густава Перна пишет CBS News.
Жителям Канады пообещали выплату компенсации от государства в случае, если после получения прививки против коронавируса или других болезней, у них возникнут тяжелые побочные эффекты. Об этом сообщили в Агентстве общественного здоровья страны.
На утро 13 января в европейских странах выявили почти 201 тысячу заражений коронавирусом. Данные ВОЗ и Worldometers свидетельствуют, что больше всего новых случаев зафиксировано в Германии, Великобритании, Италии, Франции и Украине. В таком же мировом "рейтинге" наша страна оказалась на 10-й строчке.
Врач-инфекционист Владимир Курпита считает, что при вакцинации против COVID-19 в Украине будут актуальными все карантинные ограничения, действующие на сегодня. По его словам, грамотная информационная политика поспособствует тому, что количество желающих получить прививку будет расти.
За прошедшие сутки в мире выявили примерно 638 112 новых заражений COVID-19, вирус унес жизни еще 10 397 жителей планеты. Больше всего больных прибавилось в США – более 220 тысяч (это больше, чем во всей Европе за сутки), Бразилии – более чем 44 тысячи, Индии – больше 30 тысяч.