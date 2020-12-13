Хроника коронавируса в Украине и мире 13 декабря: болезнь "ударила" новой волной. Обновляется

Марина Лисничук
Марина Лисничук
Мир
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Коронавирус сегодня в Украине и мире

Коронавирус в мире и Украине за минувшие сутки поразил еще более 636 тысяч человек, общее количество заражений достигло 72 миллионов. В последние дни США бьют рекорды по госпитализациям и смертям от вируса, а Япония и вовсе заявила о третьей его волне.

Несмотря на старт в некоторых странах вакцинации против COVID-19, правительства усиливают карантинные ограничения, которые ранее планировали ослабить к Новому году. Неутешительная ситуация с заболеваемостью и в Украине, однако власть настаивает на локдауне только в январе.

OBOZREVATEL непрерывно следит за развитием событий в Украине и мире.

COVID-19 в мире заразились более чем 72 млн человек
За сутки в мире выявили еще более чем 636 тысяч заражений COVID-19

Что важно знать об атаке коронавируса:

  • В Украине COVID-19 заразились 885 039 человек. Умерли 14 998 пациентов, выздоровел – 494 001.

  • Накануне наша страна получила от фонда COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины против коронавируса.

  • В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 16,3 млн), Индия (более чем 9,8 млн) и Бразилия (больше 6,8 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.

  • Вирус унес жизни больше 1,6 млн жителей планеты, но более чем 50 млн смогли вылечиться. Официальная статистика свидетельствует, что COVID-19 на сегодня болеют около 20 млн человек в мире.

Карта распространения коронавируса по регионам Украины
В Украине выявлено более 885 тысяч заражений COVID-19
Главное за 13 декабря:

  • Украинцев будут по-новому тестировать на COVID-19. Об этом заявил глава Минздрава Максим Степанов.

  • Вакцина против COVID-19 производства компании Pfizer поступит в центры распространения в США в понедельник, 14 декабря. Об этом со ссылкой на оперативного руководителя программы по противодействию коронавирусу генерала Густава Перна пишет CBS News.

  • Жителям Канады пообещали выплату компенсации от государства в случае, если после получения прививки против коронавируса или других болезней, у них возникнут тяжелые побочные эффекты. Об этом сообщили в Агентстве общественного здоровья страны.

  • На утро 13 января в европейских странах выявили почти 201 тысячу заражений коронавирусом. Данные ВОЗ и Worldometers свидетельствуют, что больше всего новых случаев зафиксировано в Германии, Великобритании, Италии, Франции и Украине. В таком же мировом "рейтинге" наша страна оказалась на 10-й строчке.

  • Врач-инфекционист Владимир Курпита считает, что при вакцинации против COVID-19 в Украине будут актуальными все карантинные ограничения, действующие на сегодня. По его словам, грамотная информационная политика поспособствует тому, что количество желающих получить прививку будет расти.

  • За прошедшие сутки в мире выявили примерно 638 112 новых заражений COVID-19, вирус унес жизни еще 10 397 жителей планеты. Больше всего больных прибавилось в США – более 220 тысяч (это больше, чем во всей Европе за сутки), Бразилии – более чем 44 тысячи, Индии – больше 30 тысяч.

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