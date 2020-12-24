Хроника коронавируса на 24 декабря: вторая страна мира утвердила вакцину РФ от COVID-19

По состоянию на четверг, 24 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 79 млн человек. За минувший день выявлены 683 204 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,7 млн пациентов, а выздоровели – 55,6 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 232 тыс., Бразилии – 46 тыс. и Великобритании – 39 тыс.

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Коронавирус в Украине и мире. Worldometers

Рейтинг стран по заболеваемости. Worldometers

Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 989 642 человека. Умерли 17 172 пациента, выздоровели – 615 660 .

В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 18,6 млн), Индия (более чем 10 млн) и Бразилия (свыше 7,3 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.

Аргентина стала второй страной в мире, одобрившей использование российской вакцины от коронавируса. Ранее препарат был разрешен только в Беларуси, пишет The Guardian. Напомним, что вакцина РФ не прошла третью стадию клинических испытаний и может быть опасна.

Главное за 24 декабря: