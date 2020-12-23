Хроника коронавируса на 23 декабря: в мире установлен рекорд заражений

По состоянию на среду, 23 декабря, коронавирусом в Украине и мире заразились более 78,3 млн человек. За минувший день выявлены 604 973 новых инфицированных.

Всего от болезни скончались более 1,7 млн пациентов, а выздоровели – 55,1 млн. Больше всего больных COVID-19 вчера зафиксировали в США – 199 тыс., Бразилии – 55 тыс. и Великобритании – 36 тыс.

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Что важно знать об атаке коронавируса:

В Украине COVID-19 заразились 979 506 человек. Умерли 16 897 пациентов, выздоровели – 600 288 .

В мире странами-лидерами по количеству инфицирований являются США (более 18,6 млн), Индия (более чем 10 млн) и Бразилия (свыше 7,3 млн). По данным Worldometers, Украина в этом списке занимает 17-е место.

На прошлой неделе, с 14 по 20 декабря, в мире количество случаев инфицирования COVID-19 в мире увеличилось на рекордные 4,6 миллиона или 6%. Об этом говорится в отчете Всемирной организации здравоохранения.