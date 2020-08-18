Министерство финансов Канады впервые возглавила этническая украинка

Этническая украинка Христя Фриланд стала новым министром финансов Канады, первой женщиной на этом посту.

Как сообщается на сайте правительства страны, Фриланд также сохранила за собой пост вице-премьера.

Долгое время она занимала кресло министра иностранных дел. На должность главы Министерства межправительственных дел Канады, которое до недавнего времени возглавляла Фриланд, будет назначен Доминик Леблан. Он сейчас возглавляет Тайный совет Канады.

Ранее Христя Фриланд занимала должность министра международной торговли.

На посту главы Министерства финансов украинка заменит Билла Морно. Последний подал в отставку вечером 17 августа после встречи с канадским премьером Джастином Трюдо. По информации СМИ, причиной этого стало расхождения во взглядах с Трюдо на план восстановления экономики после "коронакризиса".

Бывший украинский премьер-министр Владимир Гройсман поздравил Фриланд с новой должностью, назвав политика другом Украины.

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Добавим, Фриланд работала писательницей и журналисткой, в 2013 году была избрана в парламент.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в 2019 году Христя Фриланд, будучи главой МИД Канады, встретилась с президентом Украины Владимиром Зеленским. По итогам она заявила, что Канада запретит въезд жителям "Л/ДНР" по паспортам Российской Федерации.