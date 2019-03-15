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"Хотят сделать Украину колонией!" Человек Путина ответил на страх НАТО об угрозе России

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Экс-депутат Госдумы России Сергей Марков, которого называют человеком Путина, заявил что Польша якобы хочет превратить Украину и Беларусь в свои колонии. Так он отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что вскоре российские самолеты могут появиться над столицами стран НАТО.

Неадекватную теорию Марков выдвинул в эфире пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

"Объясняется все это достаточно просто. Польша хочет установить колониальное доминирование над Украиной и Беларусью. На протяжении столетий мы им позволяли делать украинцев и белорусов рабами, холопами их. И поэтому мы для них проблема, действительно. Россия — за свободу Украины и Беларуси. И мы поэтому польскому пану явная кость в горле. И будем всегда, между прочим", — высказался экс-депутат Госдумы.

Сергей Марков

Сергей Марков

Скриншот видео

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Более того, он выразил уверенность в том, что в заявлении Дуды скрывается желание НАТО завладеть российскими "Газпромом", "Роснефтью", нефтяными компаниями, атомными электростанциями, а затем разделить страну-агрессора.

"Они будут нам, как сейчас докажут, что украинцы вчера порвали с русскими, точно также, если будет какая-то их марионетка у власти, будут доказывать, что сибиряки всю жизнь воевали с русскими и Россия сделала колонию, казаки — тоже не русские, всегда воевали, тоже страдали от русских. Вот такая концепция", — выдал бредовую теорию Марков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Марков заявил, что ради Украины страна-агрессор готова на сделку с самим дьяволом. Кроме того, он цинично заявил, что россияне якобы считают украинцев "братьями" и хотят разрешить конфликт, который сами развязали и поддерживают.

Вместе с тем, он забил тревогу из-за якобы готовящегося украинскими спецслужбами государственного переворота в России. По его словам, все начнется с социальной сети Facebook, контроль над русскоязычным сегментом которой уже заполучила Украина.

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Читайте все новости по теме "российская пропаганда" на OBOZREVATEL.

Тема
российская пропаганда
Персона
Сергей Марков
Место
Россия
Теги
НАТОГосударственная Дума России
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Кокс приехал!))))
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