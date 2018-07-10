Хотят, как в Украине: в Беларуси дали еще одну пощечину Путину

В Беларуси предлагают запретить "георгиевскую" ленту и признать ее угрозой территориальной целостности страны.

Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте petitions.by. Автор петиции подчеркнул, что после аннексии Крыма и оккупации территорий Донбасса пророссийскими силами "георгиевская" лента стала "символом беззакония, хаоса, нестабильности и сотен жертв сепаратизма", поэтому ее использование "угрожает территориальной целостности Беларуси".

"Просим ввести запрет и административную ответственность за пропаганду георгиевской (гвардейской) ленты, а именно: изготовление, публичное использование, демонстрацию, ношение, а также распространение ленты и (или) ее изображения на суверенной территории Республики Беларусь. Определить документы, оригиналы боевых знамен, государственные награды и могильные сооружения, на которые вышеуказанный запрет не будет распространяться", — сказано в сообщении.

Петиция набрала более 800 подписей из 1500 состоянием на 23:30. Когда она наберет необходимое количество подписей, то будет направлена на рассмотрение Советом министров и палатой представителей Национального собрания Беларуси.

Напомним, в Украине уже действует закон о запрете "георгиевской" ленты - президент Петр Порошенко подписал его 12 июня 2017 года. Документ вступил в действие 15 июня 2017 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Беларусь передумала создавать на территории своей страны авиабазу России, переговоры о которой начались еще в 2015 году.