Ну вот и вслед за Италией, ещё одно европравительство, Австрии, призывает к снятию санкций. Австрия, экономика, более, чем стабильная и её голос значим во всех этих делах.

Не забываем, что параллельно идут очень серьёзные разговоры о проекте Норд Стрим 2, где немецкое правительство и экономика, которое сейчас (с 1го июня) Трамп ущемил санкциями на сталь, не предрасположено уступать американскому давлению и на экспорт газа. Меркель видит здесь не политические, а чисто экономические (шкурные) интересы США и американских компаний, которые хотят заменить русские поставки газа на американские. Но американский сжиженный газ на 20-30% дороже русского. И если раньше США настаивало на закрытии проекта Норд Стрим 2, чисто из политических соображений - называя это оружием Москвы, то теперь, ввиду желания помешать конкуренту на газовом рынке, высоко-моральная позиция Америки утеряна и в таком случае, немцы считают себя в полном праве послать и американские интересы и украинские санкции подальше и торговать с тем, с кем выгодно.

Если в Европе придут к консенсусу, что действия Трампа по наложению пошлин на различные европейские товары, являются неправомерными с морально-этической и также экономической стороны, то тем больше шансов, что та же Европа, пойдёт и дальше и встанет в позу, против давления США по поводу газовой трубы.

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Ещё раз повторяю, для всех вместе и каждого в отдельности, что в мире произошли кардинальные изменения в сознании. И ради идеологии или демократии у кого-либо, в других странах, никто не ударит пальцем о палец. То есть хотите демократию - стройте её себе на здоровье, но нам плевать на это. Вместо идеологических интересов на первое место вышли чисто экономическою-политический прагматизм, а-ля Китай или Израиль. И заключается он в том, что ради своей страны, национальных интересов и безопасности, нужно плюнуть на то соблюдаются ли права человека в какой-то стране, есть ли там власть закона, существует ли там демократия и свобода, не ведёт ли эта страна агрессивную линию против соседей и спокойно вести с ней бизнес. И опять таки всем плевать, если это кому-то напоминает Мюнхен 1938. Свои интересы дороже.

Эту линию поведения ведёт Трамп, которого на волне нежелания никому помогать выбрали в Америке и который успешно не общается с лидерами демократических государств и наших союзников, но зато активно вовлечён и понимает всех диктаторов на земле. Эту же линию, предлагают вести и европейцы, которым интересен их бизнес куда больше, чем чьи-то свары и проблемы. Тот же бизнес подход ведёт Китай, который не волнуется, что творит какое-то правительство - торговля дороже. И наконец Израиль, который готов общаться с кем угодно, ради безопасности военной, экономической и политической.

Дело спасения утопающих, является всё больше и яснее, делом рук самих утопающих. Утопшим выразят глубокое сожаление, а тех кто хоть как-то барахтается на поверхности, просто будут игнорировать, пока те не утонут. И всё потому что мир, особенно западный, пришёл к глубокому пониманию невозможности изменения режимов на демократические в отсталых странах или сосуществования только с теми режимами, которые до конца понятны и законны, с точки зрения западной морали и закона - так не бывает и это самоограничение бьёт лишь по самому себе.