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''Хотели заморить голодом!'' На росТВ придумали новую страшилку о Донбассе

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Кремлевские пропагандисты необоснованно обвинили Украину в попытках заморить голодом население временно оккупированного Донбасса.

Кроме того, они выразили убеждение в том, что Россия "спасла" людей в террористических "Л/ДНР" от горькой участи. Столь наглую ложь озвучили скандальные ведущие пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Все началось с того, что украинский общественный деятель Гордей Белов спросил у рупоров Кремля, почему Россия препятствует введению миротворцев ООН на участок вдоль всей украинско-российской границы.

Ведущий программы Евгений Попов ответил ему, что это якобы лишит Россию возможности помогать "голодающему" населению на территории "Л/ДНР".

"Я вам объясню: потому что вы хотите на границе Украины и России, будем формально говорить, хотя это не так, на границе "ЛНР", "ДНР" и России, ввести заградительные батальоны миротворческие для того, чтобы пресечь туда поставки гуманитарной помощи, продовольствия, топлива", — высказался путинский глашатай.

Евгений Попов

Евгений Попов

Скриншот видео

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Однако украинец возразил ему, подчеркнув, что гуманитарные поставки на Донбасс сохранятся в любом случае, а вот коридор для поставки оружия террористам Россия потеряет.

Попов сделал вид, что не понял, о каком оружии идет речь, но Белов разъяснил ему свои слова. "То, которого нет. То, которое регулярно сбивают, — беспилотники новейшие российские", — возмутился он.

Скандальная ведущая передачи Ольга Скабеева тут же перевела разговор на лживые обвинения в адрес Украины. Пытаясь отвлечь внимание от преступлений России на Донбассе, она разразилась едкой тирадой о последствиях войны на востоке соседней страны.

Ольга Скабеева

Ольга Скабеева

Скриншот видео

"Вы же знаете прекрасно, что Украина заблокировала Донбасс! Прекратила на Донбасс всякие поставки, не платят людям пенсию, не поставляют продукты, а потом вы нас спрашиваете, откуда там рубль и еда?! Вы что, издеваетесь, что ли?! Вы хотели этих людей заморить голодом, вы хотели этих людей уничтожить, Россия их спасает, и вы задаете вопрос откуда там наша гуманитарная помощь?! Спасибо скажите, Гордей!" — выкрикнула наглая пропагандистка.

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Как сообщал OBOZREVATEL, Скабеева и Попов устроили переполох из-за предложения главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса проверять на полиграфе жителей неподконтрольных районов Донбасса на предмет сотрудничества с "Л/ДНР". Пропагандисты увидели в этом намерение создать фильтрационные лагеря для дончан и угрозу их физического уничтожения.

Напомним, ранее российский пропагандист Дмитрий Куликов озвучил нелепый фейк о якобы бомбежках мирного населения на Донбассе ВВС ВСУ. Он отметил, что все погибшие люди, среди которых были дети, просто загорали на городском пляже.

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Темы
российская пропагандаВойна на ДонбассеМиротворческая миссия ООН
Место
Россия
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