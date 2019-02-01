''Хотели заморить голодом!'' На росТВ придумали новую страшилку о Донбассе

Кремлевские пропагандисты необоснованно обвинили Украину в попытках заморить голодом население временно оккупированного Донбасса.

Кроме того, они выразили убеждение в том, что Россия "спасла" людей в террористических "Л/ДНР" от горькой участи. Столь наглую ложь озвучили скандальные ведущие пропагандистской программы "60 минут" на телеканале "Россия 1" (чтобы посмотреть видео, доскрольте страницу до конца).

Все началось с того, что украинский общественный деятель Гордей Белов спросил у рупоров Кремля, почему Россия препятствует введению миротворцев ООН на участок вдоль всей украинско-российской границы.

Ведущий программы Евгений Попов ответил ему, что это якобы лишит Россию возможности помогать "голодающему" населению на территории "Л/ДНР".

"Я вам объясню: потому что вы хотите на границе Украины и России, будем формально говорить, хотя это не так, на границе "ЛНР", "ДНР" и России, ввести заградительные батальоны миротворческие для того, чтобы пресечь туда поставки гуманитарной помощи, продовольствия, топлива", — высказался путинский глашатай.

Евгений Попов Скриншот видео

Однако украинец возразил ему, подчеркнув, что гуманитарные поставки на Донбасс сохранятся в любом случае, а вот коридор для поставки оружия террористам Россия потеряет.

Попов сделал вид, что не понял, о каком оружии идет речь, но Белов разъяснил ему свои слова. "То, которого нет. То, которое регулярно сбивают, — беспилотники новейшие российские", — возмутился он.

Скандальная ведущая передачи Ольга Скабеева тут же перевела разговор на лживые обвинения в адрес Украины. Пытаясь отвлечь внимание от преступлений России на Донбассе, она разразилась едкой тирадой о последствиях войны на востоке соседней страны.

Ольга Скабеева Скриншот видео

"Вы же знаете прекрасно, что Украина заблокировала Донбасс! Прекратила на Донбасс всякие поставки, не платят людям пенсию, не поставляют продукты, а потом вы нас спрашиваете, откуда там рубль и еда?! Вы что, издеваетесь, что ли?! Вы хотели этих людей заморить голодом, вы хотели этих людей уничтожить, Россия их спасает, и вы задаете вопрос откуда там наша гуманитарная помощь?! Спасибо скажите, Гордей!" — выкрикнула наглая пропагандистка.

Как сообщал OBOZREVATEL, Скабеева и Попов устроили переполох из-за предложения главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса проверять на полиграфе жителей неподконтрольных районов Донбасса на предмет сотрудничества с "Л/ДНР". Пропагандисты увидели в этом намерение создать фильтрационные лагеря для дончан и угрозу их физического уничтожения.

Напомним, ранее российский пропагандист Дмитрий Куликов озвучил нелепый фейк о якобы бомбежках мирного населения на Донбассе ВВС ВСУ. Он отметил, что все погибшие люди, среди которых были дети, просто загорали на городском пляже.

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