Хотели убить "неверных": в Германии задержана опасная группа террористов

В Германии 22 марта были задержаны одиннадцать подозреваемых в подготовке теракта.

Антитеррористическая спецоперация проводилась в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц, передает Welt.

Основные подозреваемые — 21-летний мужчина из города Оффенбах и два брата из Висбадена. По информации канала, задержанные планировали "исламистский теракт" для того, чтобы убить как можно больше "неверных".

Иллюстрация Stmegi

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