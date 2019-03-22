|Мир
МоваЯзык
Примите участие
в розыгрыше
футболки с логотипом Obozrevatel Участвовать
Приз
Регистрация
ПолитикаЭкономика

/Новости мира

Хотели убить "неверных": в Германии задержана опасная группа террористов

1.3тЧитать материал на украинском

В Германии 22 марта были задержаны одиннадцать подозреваемых в подготовке теракта.

Антитеррористическая спецоперация проводилась в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц, передает Welt.

Основные подозреваемые — 21-летний мужчина из города Оффенбах и два брата из Висбадена. По информации канала, задержанные планировали "исламистский теракт" для того, чтобы убить как можно больше "неверных".

Новости
Новозеландский стрелок дал знать о терактах: вскрылась жуткая деталь трагедии

Иллюстрация

Иллюстрация

Stmegi

Новость дополняется...

Как сообщал OBOZREVATEL:

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся

Место
Германия
Теги
терактзадержание
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
16
3
Смешно
1
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения