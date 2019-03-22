Хотели убить "неверных": в Германии задержана опасная группа террористов

В Германии 22 марта были задержаны одиннадцать подозреваемых в подготовке теракта.
Антитеррористическая спецоперация проводилась в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц, передает Welt.
Основные подозреваемые — 21-летний мужчина из города Оффенбах и два брата из Висбадена. По информации канала, задержанные планировали "исламистский теракт" для того, чтобы убить как можно больше "неверных".
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Stmegi
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В Новой Зеландии в ночь на 15 марта произошел крупный теракт. Группа людей хлоднокровно расстреляла две мечети и городскую больницу, в результате чего погибли 49 человек.
Позже два взрыва прогремели в районе вокзала и торгового центра — полиция вовремя обнаружила бомбы и обезвредила их.
В СМИ появилось видео хладнокровного расстрела, которое якобы было снято стрелком.
У террориста было оружие с нанесенными на него "ключевыми моментами для становления европейской цивилизации".
Российская организация "Верное казачество" заявила, что соратники Тарранта могут быть связаны с Украиной.
Позже командир "Грузинского легиона" Мамука Мамулашвили ответил, что подозреваемый не связан с организацией.
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