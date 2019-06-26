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Хотели убить Мадуро: в Венесуэле заявили о новом государственном перевороте

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В среду, 26 июня, власти Венесуэлы объявили о предотвращении очередной попытки государственного переворота.

С соответствующим заявлением выступил министр связи и информации страны Хорхе Родригес, передает Telesur. По его словам, злоумышленники готовили теракты и убийство президента Николаса Мадуро.

"У нас есть видеозаписи, которые представляют собой доказательства передачи оружия и денег", – сказал он, обвинив в преступных действиях оппозицию.

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Хорхе Родригес

Хорхе Родригес

Telesur

По данным Родригеса, план заговорщиков состоял в том, чтобы захватить склады с оружием и военный аэропорт в Каракасе. Далее они якобы хотели освободить экс-министра обороны Рауля Бадуэля, который отбывает наказание в виде лишения свободы, и провозгласить его президентом Венесуэлы.

Для убийства Мадуро, по словам министра, привлекли иностранных наемников из Израиля, Колумбии и США.

Николас Мадуро

Николас Мадуро

theins.ru

Кроме того, они якобы должны были убить председателя Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо и главу Боливарианской службы разведки Густаво Гонсалеса Лопеса, а также похитить главу МВД Венесуэлы Нестора Ревероля и захватить президентский дворец Мирафлорес.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Мадуро заявил, что попытка его убийства стоила до 20 миллионов долларов.

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Персона
Николас Мадуро
Место
Венесуэла
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