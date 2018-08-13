Хотел принять ванну с дочерью: появились подробности о зверски убитом москвиче

Сын убитого тремя дочерьми жителя Москвы Михаила Хачатуряна Сергей подтвердил, что отец применял физическое насилие к членам семьи.

По его словам, отец действительно был тираном, но о планах своих сестер он ничего не знал. В программе "На самом деле" он рассказал, что отец больше любил дочерей, а с ним почти не общался.

Сергей Хачатурян отметил, что отец не считал его своим кровным сыном, выгнал его в 16 лет из дома и запрещал общаться с матерью. Он добавил, что отец его регулярно бил, стрелял в него и угрожал убийством.

Парень также вспомнил, что однажды ему позвонила сестра Кристина. Она была встревожена и рассказала, что отец захотел принять ванну с Ангелиной.

Стоит отметить, что во время рассказа Сергея Хачатуряна проверял полиграф, который подтвердил, что молодой человек говорит правду.

Как сообщал OBOZREVATEL, 29 июля в Москве три сестры 17, 18 и 19 лет нанесли своему отцу Михаилу Хачатуряну более 30 ударов ножом в области шеи и груди.

Они атаковали его, когда он дремал в своем кресле-качалке. Пытаясь спастись, Хачатурян дошел до лестничной клетки, где и скончался. Позднее в сети появилось видео с камер наблюдения в подъезде.

По словам знакомых девушек, убитый фактически держал сестер в заточении, регулярно избивал, а также сексуально домогался.

2 августа Останкинский суд Москвы арестовал сестер Хачатурян сроком до 28 сентября.