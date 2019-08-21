Хотел лететь в Москву: в Германии произошло ЧП с правительственным самолетом

Правительственный самолет Airbus A340, на котором министр иностранных дел Германии Хайко Маас 21 августа собирался вылететь в Москву, оказался неисправным.

Политику пришлось отправился на переговоры с российским коллегой Сергеем Лавровым на запасном лайнере A310, сообщает Der Spiegel.

Известно, что у Airbus A340 были выявлены проблемы с гидравликой. Чтобы избежать задержки, министр с делегацией вылетели бортом ВВС ФРГ, который обычно используется для транспортировки военнослужащих.

Airbus A340 Pinterest

По данным журналистов, Маас вылетел в Москву по расписанию.

Напомним, глава российского МИД Сергей Лавров 21 августа в Москве проведет переговоры со своим немецким коллегой Хайко Маасом.

Хайко Маас ТАСС

Военный самолет A310, на котором политик полетел в РФ Der Spiegel

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее пассажирский самолет А-321 рейсом Москва – Симферополь авиакомпании "Уральские авиалинии" совершил жесткую аварийную посадку в поле рядом с аэропортом "Жуковский" и загорелся.

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